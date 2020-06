“Materani svegliatevi, tra compari e comari non ne usciamo più…il brodo si stringe sempre più”. Il ”patriota” materano Raffaele Lagalante, segretario organizzativo, di un progetto di liste identitarie con ” Matera al centro” ha suonato la sveglia a quanti continuano a restare sdraiati sul divano, chiudendo un occhio o tutti e due, mentre la città continua a restare all’angolo del ring come un pugile suonato, che attende il colpo di grazia o la pietà di un tampone per arrestare l’emorragia di una crisi coincisa (e la cosa è una costante) con la perdita di autonomia e potere decisionale. ” Non meravigliamoci – afferma Lagalante – se la crisi avanza, se Matera 2019 si è conclusa come sappiamo e se altri,da Potenza, decidono per noi con l’accondiscendenza di quanti dovrebbero difendere la nostra identità e peculiarità. Devono essere i materani a decidere del futuro della propria città e non diktat, tavoli regionali o nazionali. E lo stiamo vedendo sulle designazioni dei sindaci. Materani svegliatevi. Non lamentatevi e non lamentiamoci se tanti problemi, dal lavoro ai servizi e alle infrastrutture non si risolvono, perchè altri scelgono e decidono per noi” . E qui emerge forte l’attaccamento identitario, qualcuno lo chiamerà campanile, di Raffaele che ”dice pane al pane e vino al vino” nel solco di una coerenza che lo ha portato insieme ad altri a fondare la Lega a Matera, mettendoci tempo e passione, e poi – sempre per coerenza e senza rimpianti, per quanto visto e sperimentato sul campo – ad avviare altre esperienze. Con il progetto di ”Matera al centro” e di altre liste che ne fanno parte, come La Lega dei circoli, della quale è referente regionale l’imprenditore Antonio Cappiello. ” Non posso non ricordare a me stesso e ad altri che vogliano lavorare per la città – afferma Lagalante- una frase di Mario Venezia, figura politica della destra autentica materana che stimo. ‘Potenza è Potenza perchè c’è Matera- diceva. Matera senza Potenza è sempre Matera’. Utilizzano la città, il nostro territorio per mantenersi e governare su una regione dove l’accentramento di potere è la prassi. Se c’è emigrazione, impoverimento, degrado, nonostante risorse come petrolio, gas,acqua e Cultura, come è l’ingente e internazionale patrimonio di Matera che è vera città d’arte…, c’è un preciso motivo. Ecco perchè ‘ Matera al Centro’ è un progetto e allo stesso tempo una necessità, un moto di orgoglio, vista la involuzione in tutti i sensi che la città sta vivendo dopo che si sono spenti i riflettori sull’anno da capitale europea della cultura. E’ quello che chiedo ai materani, fedeli al colore azzurro del suo stemma e del suo cuore. Abbiamo tutto da guadagnarci ad essere artefici del nostro futuro e a lavorare, in prospettiva, a una provincia autonoma, coinvolgendo -e lo farebbero volentieri – i centri dell’area murgiana e del Tarantino, da Gravina a Laterza, nel solco della positiva appartenenza alla Terra d’Otranto. Noi ci crediamo. Altri hanno tirato fuori slogan ma poi si sono zittiti o sono passati dall’altra parte. Matera si difende, non si svende o vende”. Un riferimento ai tanti silenzi a livello regionale e nazionale , da parte di quanti ci rappresentano , su temi importanti come infrastrutture, economia, servizi. “Per Matera un ruolo centrale nella Basilicata, e non solo nel turismo, che non deve essere non un carrello per fare la spesa e drenare risorse” – come osserva il patriota materano, che indica alcune priorità di un progetto da portare avanti per le comunali 2020. ” Senz’altro – afferma Lagalante- occorre rivedere il sistema di tassazione, che continua a penalizzare imprese e famiglie. E a questo aspetto è legato una maggiore presenza del Comune nella gestione dei servizi che, quanto a costi, ed efficienza non danno i ritorni sperati. Le lamentele della gente lo confermano. C’è poi la questione dei trasporti. Occorre lavorare sulle priorità a beneficio non solo dei collegamenti ma anche dell’economia. Servono un collegamento con l’autostrada a Gioia del colle (Bari) e l’adeguamento della ss 7 Ferrandina -Matera. Progetti che andavano realizzati in vista di Matera 2019. E invece, altri hanno deciso per noi, grazie anche al silenzio di chi ci ha rappresentato. Quanto al lavoro, e ai giovani in particolare, vanno premiate la meritocrazia, le opportunità e per le imprese delle aree produttive i servizi, sul piano logistico, che chiedono e meritano. Partiamo dalla concretezza, altro che Zes…’’. Un programma di concretezza per gente che vuole essere concreta. E un appello ai materani che ragionano con la propria testa e che vogliono rimboccarsi le maniche. Il segretario è al lavoro e per quanti volessero condividere il progetto di ‘’Matera al centro’’ non resta che un contatto telefonico sulla linea azzurra : 391/7192242.