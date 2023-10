Con Marcella e Manuela a La Martella ”La forza silenziosa delle donne”

E’ un lavoro che fa piacere far rivedere, dopo il 2019, incentrato su storie di donne, archivi viventi di una Basilicata che perde le risorse migliori- i giovani- a causa della mediocrità di quanti continuano a rappresentarci male nel governo dei territori, dimenticando ruolo e potenzialità di quell’altra metà del cielo- come si diceva un tempo, con un pizzico di romanticismo- che potrebbero far tanto per invertire la rotta dello spopolamento, del lavoro, delle famiglie. ” La forza silenziosa delle donne” prodotto dalla Filcams CGIL Matera, col patrocinio della fondazione Matera 2019, e realizzato da RVM Broadcast con la regia di Mario Raele, “La Forza Silenziosa delle Donne” è un manifesto che riflette la condizione femminile in Basilicata e sarà oggetto di confronto domani, venerdì 6 ottobre, al borgo La Martella. Incontro moderato dalla collega Antonella Ciervo per i 70 anni di quella realtà della civiltà contadina, che ha ancora tanto da dire e da dare nel dibattito sulla Matera del passato e di quanto è stato perso per l’assenza di programmazione nel valorizzare identità e cultura dei luoghi.



Nell’ambito delle iniziative per il 70º anniversario di La Martella, l’associazione “Amici del Borgo” è lieta di annunciare un evento speciale: venerdì 6 ottobre, alle ore 18.30, in piazza Montegrappa, sarà proiettato il documentario “La Forza Silenziosa delle Donne”.

Prodotto dalla Filcams CGIL Matera, col patrocinio della fondazione Matera 2019, e realizzato da RVM Broadcast con la regia di Mario Raele, “La Forza Silenziosa delle Donne” è un manifesto che riflette la condizione femminile in Basilicata. Attraverso le storie di dodici donne lucane straordinarie, offre una visione inedita e sorprendente sul tema dell’emancipazione delle donne, una battaglia che ha radici solide ma che non è ancora giunta alla sua conclusione.

Le autrici di questo lavoro sono due sindacaliste della CGIL: Marcella Conese e Manuela Taratufolo, col contributo dello storico Giovanni Caserta, che consegnano al pubblico una testimonianza preziosa del potere e della resilienza delle donne, offrendo una visione autentica e commovente della loro forza silenziosa.



L’evento, patrocinato da Comune di Matera, Fondazione Matera 2019 – Open Future e Fondazione Adriano Olivetti, Dice Unibas e CSV Basilicata, sarà moderato dalla giornalista Antonella Ciervo che, dopo la proiezione, condurrà un dibattito, dando ai partecipanti l’opportunità di condividere le loro riflessioni e esperienze personali.

La serata rappresenta un’importante occasione per celebrare il passato, il presente e il futuro del Borgo di Matera, ricordando il suo patrimonio culturale e sociale unico, insieme al contributo fondamentale delle donne. È un invito aperto a tutti i cittadini di Matera e a chiunque desideri unirsi a questa celebrazione speciale.

