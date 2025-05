Con lo slogan “dal sogno alla realtà”, Antonio Nicoletti chiude venerdì la sua campagna elettorale

Antonio Nicoletti, candidato sindaco per il Comune di Matera nelle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi, per la coalizione di centro destra, ha reso noto che terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale: domani sera, venerdì 23 giugno-alle ore 18.30 – in piazza Vittorio Veneto. A sostegno della candidatura di Nicoletti, nella giornata di oggi, giovedì, presso la Camera di Commercio, c’è stata la presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli e nel pomeriggio la kermesse di Forza Italia “Le Radici del Sud – La Forza dell’Italia”, gli Stati Generali del Mezzogiorno, presso Alvino Relais – Mulino Contemporaneo (Via Marconi, 28), a partire dalle ore 15:30.

