Con la schiena dritta e senza bavagli. Ranucci a Potenza con ” La scelta”

E in attesa di vedere e riflettere sulle inchieste di ”Report”, che danno fastidio a politici e alla politica degli affari e degli interessi, con tentativi di ricorrenti di ‘silenziarlo” o di bloccarne l’attività, potremo ascoltare il giornalista Sigfrido Ranucci a Potenza venerdi 27 settembre in occasione della presentazione del libro ”La Scelta”. A intervistarlo la collega Beatrice Volpe nell’ambito di un incontro promosso dal Sindacato pensionato della Cgil su temi che seguono il filo rosso della liberta di informazione, della legalità e di una Costituzione ”aggredita” da riforme esplicite e subdole che spingono verso svolte autoritarie e divisive.

Libertà di informazione, Costituzione, democrazia, legalità e giustizia sociale

Sigfrido Ranucci a Potenza in un incontro promosso dallo Spi Cgil Basilicata

Venerdì 27 settembre – ore 17,30 – Museo provinciale di Potenza

Libertà di informazione, Costituzione, democrazia, legalità e giustizia sociale. Sono questi i temi al centro dell’incontro con il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci promosso dallo Spi Cgil Basilicata in programma venerdì 27 settembre alle 17,30 al Museo provinciale di Potenza.

A partire dal suo ultimo libro “La scelta”, edito da Bompiani, Sigfrido Ranucci, intervistato dalla giornalista Beatrice Volpe, storico volto della TgR Basilicata, racconterà se stesso e il suo lavoro.

Giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, insieme alla sua équipe di Report, Ranucci ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui. L’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.