Con la Rosa nel pugno la Matera libertaria del Fontanino

Non solo falce, martello, pugni chiusi, mani dal palmo teso sui versanti di piazza Vittorio Veneto, tra il Fontanino di via San Biagio e il bar Tripoli e via Roma, ma anche una presenza libertaria, che tra il 1972 e il 1980 vide nella Città dei Sassi una pattuglia di giovani impegnarsi nelle battaglie radicali, spaziando tra cultura, ambiente, tossicodipendenza e concerti. Roba da matti… o quasi, anzi da potenziali psichiatri come diventò poco dopo Edoardo De Ruggieri, passato tra diverse esperienze raccontate tra salti temporali uniti dal filo rosso della cultura del fare.



‘’ Il ’68 non aveva per niente intaccato le libertà – dice Edoardo.Eravamo tutti intruppati chi nel Pci e chi alla sua Sinistra: da Lotta continua a Potere Operaio e via elencando. Noi spinti dalla buonanima di Gianni Pavese, che era un nostro compagno del Liceo (gli altri erano Gregorio De Felice,Ermanno Tropeano, Michele Moliterni, Fabrizio Zampagni )frequentavamo La Scaletta e lì c’era Alfonso Pontrandolfi, che – a una prima valutazione- c’entrava poco con quella realtà anche se ne diventò presidente. Se ne veniva spesso con L’Espresso, nel formato a lenzuolo, e leggevamo articoli davvero impegnati e libertari. Erano i primi anni Settanta, tra il 1973 e il 1974, quando gli aspetti libertari vengono aperti dal Partito socialista, dai ‘’Lombardiani’’ per intenderci . In questa fase le battaglie per il divorzio. Ero un frequentatore del Fontanino, dove c’erano varie anime, e tra queste la nostra. Non c’era ancora il partito radicale, ma maturarono le premesse perché nascesse impegnandoci nella cultura musicale. Ci fu un concerto a Potenza di Franco Battiato, che allora era davvero uno sconosciuto. Nell’ambito di questo contesto nasce un ‘’link’’, un collegamento tra questo gruppo di quattro persone e Roma direttamente e con Gianni in particolare i. Questo gruppo era anche ‘’satellite’’ di uno più grande che organizzava concerti. Fu una iniziativa partìta dal fatto che noi andavamo in giro per le feste dell’Unità ad ascoltare cantanti impegnati, gruppi, perché ci piaceva la buona musica: dagli Stormy Six al Perigeo a Pino Masi, gli Area con Demetrio Stratos

e quindi ci chiedemmo: perché non portare i concerti a Matera?

E inventammo nel 1975 il famoso concerto di Napoli Centrale, pre Pino Daniele, con James Senese Roberto Zurzolo . Si svolse al Duni , a dicembre, con due spettacoli: uno alle 15.00 e l’altro alle 19.00. Prezzo del biglietto 500 lire. Questa iniziativa si fece con il supporto dei circoli ‘’Ottobre’’ che all’epoca erano di supporto culturale della Sinistra, così come c’erano i cineforum. Una specie di emanazione ‘’olivettiana’’ che aveva creato i Centri servizi culturali. Noi ci autotassammo e grazie al contatto con i circoli Ottobre, che non mettevano soldi, facemmo venire un cantastorie impegnato, comunista (note le sue canzoni di lotta) come Pino Masi in apertura e Napoli Centrale a seguire. Il tema -concerto della serata era ‘’ Contro le droghe pesanti. A favore di quelle leggere’’. Era una impronta libertaria e antiproibizionista. Quindi la storia del partito radicale a Matera si inserisce in questo contesto.” E’ importante -precisa De Ruggieri, direttore del Centro integrato polivalente (Cip)del Dipartimento di salute mentale di Serra Rifusa- perché c’erano i promotori e quelli che come me, l’amico Tonio Acito e altri, che dovevano rimboccarsi le maniche per la prevendita. La ‘’raccolta’’ andò benissimo e con il tutto esaurito al Duni, che aveva una dotazione di 1000 posti a sedere. Andavamo ovunque con auto e megafono nei comuni per promuovere il concerto (con Tonio Acito, Renato Baldoni e altri) e ce la mettevamo tutta, perché eravamo preoccupati qualora avessimo dovuto rimetterci di tasca propria. Facemmo,invece, l’exploit. Con un concerto politicizzato, sul tema delle droghe. Rimase un gruzzoletto di soldi , che ci portò a contribuire più avanti alla nascita del Centro nuova cultura , che noi radicali avremmo voluto chiamare ‘’ Centro cultura alternativa’’. Ma prevalse il peso di quelli del Pci e nacque il Centro nuova cultura dove si faceva e si ascoltava musica, si discuteva. La sede era nei Sassi, ricordo la seconda in via Tre Corone. Allora i Sassi erano un porto franco, con i club, dove ci si incontrava, si suonava e si cercava intimità con le ragazze’’



Fate l’amore ma non la guerra, a meno che non sia quella politica e così l’esordio della pattuglia radicale materana venne fuori con le elezioni politiche 1976 per il partito della ‘’Rosa nel Pugno’’. Edoardo non nasconde le difficoltà di quella esperienza . “ La cosa bella, ma impegnativa- ricorda De Ruggieri- è che dovevi partecipare ai vari momenti organizzativi elettorali e qui tutti, in testa il Pci e la Dc, si sentivano in dovere di dare consigli. Il partito comunista ci considerava come cespugli e sparava a zero sul nostro partito movimento, la Dc ancora peggio perché di altra cultura e costumi. Quando andavano a fare le commissioni per assegnare gli orari dei comizi, che si tenevano nelle piazze dalle 15.00 alle 21.00 e passa, io mi incazzavo perché i partiti maggiori davano per scontato di dover scegliere e avere gli orari serali. L’unico che mi dava consigli era Vito Pupolizio, che era de ‘’Il Manifesto’’ il marito di Carmelina Di Mase, nonché cognato del senatore Lello Giuralongo. In quel periodo, ma anche fuori della campagna elettorale, vennero a Matera i leader radicali Emma Bonino, Adele Faccio e quest’ultima tenne un comizio nel primo pomeriggio nei pressi del Monumento ai Caduti . Eravamo in pochi, ma la cosa colpi i materani per lo spessore politico di Adele.

Altra persona incuriosita di quello che facevamo era il dottor Franco Annunziata che all’epoca, dalla file della Democrazia cristiana, stava diventando un indipendente di Sinistra come altri. E’ importante evidenziare come c’era una certa rigidità da parte dei giovani comunisti e dell’apparato, idem quello democristiano. Per noi c’era poco spazio. Per cui mi ritrovai con un diktat ‘’esteso’’ della Dc per fruire del palco dalle 20.00 alle 23.00’’. E qui quel giovane leader libertario ci racconta un evento gustoso ma che contribuì a rompere timidezze e sudditanze verso i volponi della politica. E capito durante un comizio di chisura della campagna elettorale… ‘’Noi avremmo avuto a disposizione il pomeriggio- afferma il nostro psichiatra. E avevamo invitato Gianfranco Spadaccia.



Dovevamo parlare dopo la Dc e in quella occasione c’era Emilio Colombo. Erano le 21.00…ma lo scudo crociato ancora non smobilitava e con la piazza piena.Nel frattempo avevamo saputo (parlando a telefono con Roma dal punto Sip di via del Corso) che Spadaccia, non sarebbe più venuto e allora ci interrogammo sul ‘’ Che fare?’’ Decidemmo in quattro di salire sul palco, Ma gli scudocrociati, che erano in tanti non smobilitavano. Ci venne una idea provocatoria. Avevamo con noi un mangianastri Grundig e facemmo girare ‘’ Ho visto un re’’ di Dario Fo. Erano le 21.30 e loro non di decidevano a lasciare il palco , ma noi eravamo tenaci e conquistammo il palco. Per nostro stupore la piazza era ancora piena. Io ero paralizzato e sapevo cosa mi aspettava tornando a casa, dove mi sarei beccati i rimproveri in famiglia e quelli della parentela che aveva anime scudocrociate e repubblicane, come zio Cocò. Poi la parola a Gianni che parlò del Partito radicale e con noi accanto che avemmo il battesimo della piazza. Demmo il nostro contributo e alle Politiche il Partito radicale prese quattro parlamentari. Un bel risultato, grazie all’apertura di quegli anni. Nel 1976 si scioglie Lotta Continua , al congresso di Rimini, e alcuni approdarono nel partito radicale presentandosi con noi alle europee del 1979. Tra questi Marco Boato, Mimmo Pinto, ma ci fu spazio anche per economisti come Massimo Teodori. Fatto sta che io con Fabrizio, Ermanno, tenni un po’ le redini del partito , tesserandoci a livello nazionali e allora, ricordo, c’era la possibilità di prendere la doppia tessera con i socialisti.



Ci fu un sit in nel 1979 con la famosa frase del ‘’presidente partigiano’’ Sandro Pertini a ‘’svuotare gli arsenali di guerra’’ congresso nazionale, nel 1979 a Roma ,a cui partecipai, e ricordo che la componente ecologista non trovò spazio. Mi riferisco a Cicciomessere, per esempio. In questa situazione il Partito che sembrava si avvicinasse al Pci decise di rimpolpare la sezione di Matera, tra il 1979 e il 1980. Da noi venne Marco Bisceglia. Era un sacerdote di Lavello, sospeso a divinis, perché omosessuale e che aveva fondato le comunità di base, come Don Franzoni per esempio. E poi fondatore dell’Arci Gay. A Matera trovò ospitalità in una casa a Malve. Qui è stato un paio di anni. Poi è andato a Roma a fondare l’Arci Gay e Nicky Vendola la frequentò come obiettore di coscienza. Nel 1981 -1982 l’attività radicale a Matera si spegne ma resta la vivacità di quella esperienza che portò a realizzare altre esperienze’’.

E così erano nati una associazione culturale,erano stati realizzati concerti e finanziato l’avvio di una radio che ebbe vita breve. “Quello che è importante – precisa Edoardo- è che dal 1975 al 1980 il fermento radicale gira intorno al Fontanino e al Centro nuova cultura, perché dai fondi del Centro Nuova Cultura nacque Progetto Radio che esordì in monofonia e anche quello fu un segnale importante. Furono gli anni dei concerti al cinema Quinto di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla il 7 maggio 1976 con le inevitabili contestazioni politiche come era accaduto in altre città e più avanti di Tony Esposito il 21 maggio 1976. Ci fu, e in tanti lo ricordano, anche il concerto del Banco del Mutuo soccorso al cineteatro Kennedy. Concerto, quest’ultimo, che non andò bene. Ci rimettemmo 25000 lire che era una bella somma, a causa di contestazioni e delle autoriduzioni’’. Qualche piccola delusione ma anche soddisfazioni come il risultato conseguito alle Europee del 1979 , che vide il Partito radicale prendere a Matera l’11 per cento. “Marcammo – osserva Edoardo- una presenza libertaria ed ecologista che era sempre mancata. Ci furono tentativi di confronto con l’altra metà del cielo,come ripete un luogo comune, ma aldilà del confronto non ci fu un coinvolgimento. C’era un blocco femminista che aveva sede in via San Biagio che operò per lungo tempo, lasciando una traccia di quella esperienza di militanza per le battaglie di divorzio, aborto, pace’’… E ambiente, con le prime lotte nucleari, legate ala presenza nel Metapontino della barre di Plutonio – di provenienza statunitense- stoccate presso il Centro Enea della Trisaia a Rotondella. Battaglia che portò Edoardo a partecipare con uno striscione, a Matera, steso lungo il palco di piazza Vittorio Veneto dal tema esauriente ed efficace ‘’ Fragole e Plutonio non è un bel matrimonio!’’



“Dopo il campeggio di Montalto di Castro – ricorda Edoardo De Ruggieri- ci furono quelli di Scanzano, Rotondella e Nova Siri contro la presenza di barre di plutonio dell’Enea.In quella occasione durante il sistema di comizi, per le Europee del 10 giugno 1979 appena una settimana dopo le politiche, a Matera montammo sul palco uno striscione con la scritta ‘’Fragole e plutonio non è un bel matrimonio ‘’, uno slogan venuto fuori dal campeggio antinucleare di Rotondella. Parlò Giulia Grosso da Bari . Ricordo Gianni Fabbris che incontrai a Firenze, che si iscrisse all’Università. Un giovane che è rimasto sempre battagliero, ancora oggi che porta avanti battaglie per il mondo agricolo. C’era anche Pio Acito, ambientalista della prima ora. Ma ricordo anche un altro comizio con Mimmo Pinto (ex Lc), che fu eletto per il collegio meridionale, e qui incontrò Nicola Rondinone anche lui ex Lotta Continua e sotto il palco abbracci e lacrime si sprecarono’’. E qui ritorna l’ultracitato libro ‘’ Formidabili quegli anni’’ , ma di epoca sessantottina, del leader di Dp Mario Capanna. Un lungo impegno di lotte che coinvolse anche la salute mentale, con la chiusura dei manicomi con la legge n.180/78 che porta il nome del riformatore Franco Basaglia. Legge promulgata in tutta fretta per evitare il referendum radicale sulla chiusura dei manicomi. E l’esperienza materana, al Sud e in Basilicata, fece scuola.



“Il senatore Michele Guanti (pci) – racconta Edoardo De Ruggieri- era venuto a contatto della realtà umbra grazie a un collega di Perugia, all’epoca uno dei pochi luoghi della riforma Basaglia di abolizione dei manicomi , con Gorizia, Trieste,Torino, Nocera Superiore (Sa), Reggio Calabria. La a Basilicata aveva a Potenza con il Don Uva una struttura manicomiale corposa con 900 ricoverati.Praticamente raccoglieva tutti i pazienti della regione. Oltre un centinaio erano della provincia di Matera, che grazie all’avvio della legge 180, furono presi in carico dagli operatori di allora ( Petralla, Saccotelli, Ruccia, L’Abbondanza, Cecilia Saponaro,Pancrazio Toscano e altri) e portati alla comunità di Tre Cancelli a Tricarico. E come non ricordare Pasquale Rizzi che ha caratterizzato e non poco l’evoluzione di quel progetto.



Nella foto Un soggiorno vacanza a Taormina nel 1990

Il concetto fondamentale era libertà di espressione, l’assemblea, che utilizziamo ancora oggi. Alcune persone tornarono nei paesi di origine, nelle case famiglia, e altri nei rispettivi nuclei famigliari. A Matera fu attivato il Centro di igiene mentale (C.I.M) e con la legge 285/1977 sull’occupazione giovanile ci fu l’opportunità di assicurare uno staff di professionalità per il disagio mentale.,con un organico composta da Psicologi, educatori ( Michele Morelli,Grazia D’Eufemia, Angelo Salluce, Bruna Niglio)e infermieri . Si crearono dei nuclei per accogliere gli ospiti . A Tricarico il dottor Rocco Mazzarone mise a disposizione un alloggio, Matera apri spazi presso l’ex campo aviazione scuola infermieri di via Montescaglioso. C’erano anche Pomarico e Miglionico che per molti anni utilizzarono la nostra struttura, poi alloggiata presso l’ex Onpi ora sede della Asm. Siamo nel 1985-1986. Poi gli spazi dignitosi di Recinto San Biagio dove gli ospiti delle Case famiglia sono rimasti per oltre dieci anni, prima di trasferirsi nell’ex dispensario di via Laura Battista. Nel 2002 nasce il Cip di Serra Rifusa, dove sono direttore, e che rappresenta un luogo di integrazione sociale, formazione e di inclusione per il disagio mentale. E non posso non dimenticare le tante lotte portate avanti con psichiatria democratica anche medicina democratica. Cito, in proposito, Nicola Frangione, assorto a notorietà planetaria, dopo l’exploit del G20. insieme al quale abbiamo lavorato in tanti contesti’.’ Edoardo De Ruggieri è un fiume di ricordi, riannodati dal filo dell’impegno e dalla voglia di confrontarsi sempre con chiunque è disposto ad ascoltare, progettare, impegnarsi.



“Io idealmente sono ancora al fontanino – dice Edoardo- Ricordo che negli anni ‘90 andavo a vedere i lavori della riqualificazione della piazza, perché punto di incontro per i materani. I contenitori culturali verranno dopo, come Palazzo Lanfranchi, la Mediateca. Ma non dimentichiamo un piccolo punto di aggregazione, che è stata nelle sedi di via Ridola soprattutto la Libreria dell’Arco di Giovanni ‘’Mipa’’ Moliterni.. I miei figli ricordano cosa accadeva in quella piazza dopo gli incontri in libreria. Ricordo un 29 giugno, giorno di San Pietro e Paolo, che feci preparare una mega torta in onore dei miei figli che facevano l’onomastico. La dividemmo in 250…Fu una festa. E i luoghi e le realtà che fanno cultura, aggregando e facendo rete, continuo a viverli nel solco di una esperienza che viene da lontano. Sono gli anni di Energheia, che va avanti, e i sette di ‘’Lentamente’’ incentrata su salute mentale e musica. Con Energheia noi siamo ‘’Felice’’….perchè lui ha una rete smisurata di contatti.



Ricordo la presentazione di un libro nel 2009 con Massimo Cirri, psicologo della trasmissione Caterpillar. E come non dimenticare quel creativo della Tv come Carlo Freccero ,a Matera nel 2011. Una curiosità. Mi diceva a telefono : “anche quest’anno le casse non funzionano, ricordando il problema tecnico di quella serata…” Con Energheia resti dentro e con le persone e grazie all’associazione sono andato nelle comunità Amani in Africa o a Milano, dove ci considerano come se fossi uno di loro, perché se la progettualità culturale non parte dal basso non si costruisce nulla. Qui al Cip abbiamo fatto il “Gazebo’’ un periodico di approfondimento Sono cose che hanno un filo di racconto, con profondità e leggerezza, perché è un impegno che porto avanti con piacere.. E poi APPeppino,la ‘’sezione’’ politica e fatti materani di via Ridola con tanti irriducibili che hanno votato alle comunali con la molletta rossa al naso… Pino Siggillino e altri hanno utilizzato una ‘sezione’’ volante di dibattito politico, ma anche di ironia che è difficile trovare’’. La scorsa della politica viene fuori e ha i colori della militanza di un tempo, che marcano un profondo disagio con quanto accade oggi. De Ruggieri non ha partecipato alle Elezioni del Pd, per scegliere il neo segretario tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein .’’ Non ho votato- dice Edoardo- anche perché l’unica tessera presa dopo l’esperienza radicale è stata quella di Sinistra Italiana alle comunali del 2010 e risultai primo dei non eletti. A pranzo con gli amici, domenica scorsa, dissi che era giusto che in politica se le vedessero quelli tra i 25 e i 50 anni…E’ lo spirito libertario . Dopo una sconfitta elettorale, in quel partito, ci sarebbe voluta una riflessione su programmi, che non c’è stata, e poi scegliere il segretario. E questo non è fare politica, ma mantenere posizioni di rendita. La cosa più bella l’ho sentita su ‘’Non è l’arena ‘’ di Giletti, con un avvocato che parlava dell’anarchico detenuto al 41 bis, e del Pd diceva lapidario che “era una serie di mandarinati” e noi in Basilicata abbiamo avuto sempre i mandarini. Mio figlio ha scritto una canzone che si chiama ‘ maschere e volti’’ che parla dei concorsi truccati in Basilicata’’ Edoardo, e l’ha detto, resta legato allo spirito e alle battaglie sgorgate al Fontanino, con un rimpianto, stringendo la rosa nel pugno e con un pizzico di nostalgia per una stagione viva e battagliera.

UN GIOVANE ERMANNO TROPEANO AL SIT IN CON FRANCESCO RUTELLI