Con la proclamazione del sindaco Telesca e dei 32 consiglieri, inizia la nuova consiliatura di Potenza

Nel Palazzo di Giustizia del capoluogo di regione, questa mattina è avvenuta la proclamazione del nuovo Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e dei 32 consiglieri comunali. Queste le sue prime parole alla stampa: “Sento tutta la responsabilità di indossare la fascia tricolore: ci sarà molto da fare. Non vedevo l’ora di cominciare e ora sono pronto per dare un cambio e una visione diversa alla città di Potenza“. Per quanto riguarda la giunta, invece ha invece detto di essere “già al lavoro, anche perché c’è una scadenza imminente per il 19-20 luglio” (definizione proposta tariffe di alcuni servizi da proporre alla approvazione successiva del Consiglio comunale). In quest’ultimo, il neo sindaco potrà contare su una ampia maggioranza composta da 23 consiglieri, tra cui anche gli altri due candidati sindaco del primo turno -Pierluigi Smaldone (Potenza Ritorna) e Francesco Giuzio (Basilicata possibile)- che lo hanno poi sostenute al ballottaggio.

Nella giornata di ieri Telesca ha postato sul suo profilo questa foto e ha scritto di aver “ricevuto dal mio predecessore Mario Guarente, con il presidente del Consiglio Rocco Bernabei, la fascia tricolore. Ringrazio entrambi per il servizio svolto per la nostra Comunità. Domani poi sarà la volta della proclamazione ufficiale in Corte d’Appello e poi potrò finalmente iniziare a lavorare per la città che amo, #Potenza!

Non vi deluderò, voi però statemi vicino.”