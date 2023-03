Con la chitarra di ‘’Lotta’’ Felice in autostop dal Fontanino in Scandinavia

Mezzo secolo fa sull’onda sessantottina si finiva con il girare il mondo gratis, India compresa, mettendosi a bordo strada, magari un cartello con la scritta della località da raggiungere e agitando il ‘’pollice’’ per avere un passaggio, per raggiungere la meta. Era una avventura e per ragazzi come il materano Felice Lionetti, musicista, migrare altrove e raggiungere i luoghi battuti da band rock o cantanti country che avevano avuto successo. Felice studente del Liceo scientifico, ex militante di Lotta continua, viveva in quartiere popolare come Lanera e la voglia di lottare, conoscere, confrontarsi ce l’aveva dentro. A cominciare dalle assemblee studentesche, ” Allora lo Scientifico – ricorda Pasquale- aveva una forte presenza di studenti di Sinistra e di extraparlamentari, come la ” Ragioneria”, perchè c’erano tanti giovani che provenivano dal quartiere di ” Bottiglione”, il rione Spine Bianche . E non era un caso. Li c’era il parroco, don Tommaso Rondinone, che era stato capace di accogliere un nucleo di giovani che si interessassero di problemi vari e di politica . Nella sua chiesa, a San Pio X, ci fu la prima messa beat. C’era il gruppo dei Moses , di cui feci parte, subentrando a Carletto Santoiemma . Quanto alla mia esperienza politica sono stato tra i primi a far parte di Lotta Continua . A Matera arrivarono dei ”formatori”, compagni esperti, come Vito Genco e Antonio, del quale non ricordo il cognome, che veniva da Novara. Ci vedevamo nei Sassi, in una abitazione del Caveoso. Ci davano indicazioni importanti e anche cultura e musica erano opportunità per fare politica, aggregare. Era la mia strada. Così ho seguito la carriera di musicista . Avevo collaborazioni con i gruppi, e mi esibivo con il Ragno Blu. E questo mi consentiva di essere autonomo e di guadagnare’’.



Poi la scelta di vedere cosa c’è oltre Matera, per aver letto, ascoltato di altri luoghi, comunità da visitare. ‘’ Erano gli anni -aggiunge Felice- in cui si andava in autostop e la mia esperienza mi portò a raggiungere prima la Scozia e poi la Scandinavia. Doveva venire anche il compagno Rocco Grieco ma poi rinunciò . Partii che avevo in tasca 60.000 lire . Stetti via due mesi. Suonavo soprattutto musica country ed eseguivo un brano di mia composizione. Al ritorno della Scandinavia, e l’ultima esperienza fu in Finlandia, mi diede un passaggio un professore universitario tedesco che mi portò fino a Colico a nord del Lago di Como, dove c’era una festa dell’Avanti! il quotidiano del Psi. Non conoscevo nessuno e sul posto alcuni giovani mi chiesero cosa facessi lì . Notarono che ero con la chitarra e mi chiesero di ascoltare qualcosa. Erano i proprietari di una radio privata e mi fecero suonare in studio dal vivo. Fu una esperienza forte, perchè mi fecero sentire importante”. Importante come le note coinvolgenti, come ci ha raccontato Raffaele Carissimo, di “Stairway to heawen” dei Led Zeppelin. Al Fontanino e dintorni “Felice” …lo era di fatto con la sua chitarra, spaziando su vari generi e con gruppi diversi come quando suonò al Duni con il Cantiere Autonomo… Ma di questo parleremo non appena avremo ‘’provato’’ gli accordi, come si dice in gergo, prima di un concerto.