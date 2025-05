Con i buoni auspici di De Gasperi avanti…con le ”Periferie per Matera”

Paolo Grieco,capolista di ” Periferie per Matera” non poteva scegliere simbolo migliore, la figura del grande statista Alcide De Gasperi, insieme agli amici del Borgo La Martella e di altri concittadini, che condividono con lui l’esperienza di concorre alle comunali del 25 e 26 maggio prossimo per il candidato sindaco Roberto Cifarelli. Così la grande statua in bronzo ubicata al rione Spine Bianche, all’incrocio tra via Nazionale e via Don Minzoni, ha fatto da sfondo alla presentazione ufficiale della lista e di un programma che intende coinvolgere tutte le periferie di Matera. Obiettivo condiviso dal candidato sindaco Roberto Cifarelli per quartieri e borghi inclusivi che possano fruire di servizi completi, sufficienti e dove ogni cittadino in 15 minuti dei servizi essenziali. Una sfida che richiede capacità di programmazione, razionalizzazione, investimenti. De Gasperi, che ha inaugurato La Martella 70 anni e che ha varato la prima legge sui rioni Sassi, dopo la visita negli antichi rioni di tufo, il libro denuncia ”Cristo si è fermato a Eboli’ di Carlo Levi e l’intervento di Palmiro Togliatti, ha annuito. Augurando Buon lavoro…

“La lista “Periferie per Matera”

Francesco Paolo Grieco, Manuela Venezia, Michelangelo Ferrara, Donata Martoccia, Guido Galante, Maria Stella Verduzzo, Daniele Santeramo, Caterina Panzetta, Paolo Di Leo, Veneranda Ricchiuti, Bruno Finamore, Immacolata Andrisani, Leonardo Venezia, Domenico Bellacicco, Lucia Fuina, Giuseppe Tartaglia, Alessandro Longo, Vito Santoiemma, Giuseppe Zimmari, Antonio Laterza, Michele Antezza, Pikria Kuchukhidze, Francesco Paolo Lasala



L’INTERVENTO DI ROBERTO CIFARELLI

COMUNICATO STAMPA

Roberto Cifarelli: “ Matera, la città dei 15 minuti per tutti”

Nel suggestivo scenario della Statua di De Gasperi, a Matera, il candidato sindaco Roberto Cifarelli ha presentato la lista Periferie per Matera, esprimendo forte apprezzamento per “un’originale e coraggiosa esperienza politica, di indubbio valore per tutta la città”.

“Questa lista – ha dichiarato Cifarelli – nasce con l’obiettivo di portare attenzione e centralità alle periferie, affinché Matera sia una città pienamente vissuta in ogni suo spazio, con servizi diffusi e di qualità per tutti.”

Il candidato ha ribadito la sua visione di una “città dei 15 minuti”, in cui ogni cittadino possa accedere facilmente, entro un raggio di 15 minuti a piedi o in bicicletta, a tutti i servizi essenziali: scuola, poste, farmacia, mercato, spazi pubblici e sociali.

“La mia idea – ha concluso – è che ogni quartiere debba offrire una qualità della vita completa, per superare il divario tra centro e periferia. Solo così Matera potrà essere una città equa, sostenibile e davvero inclusiva.”

Matera, 8 maggio 2025