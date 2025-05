Con “è fatto giorno” Roberto Cifarelli conclude venerdì la campagna elettorale

Roberto Cifarelli, candidato sindaco alle elezioni comunali di Matera di domenica e lunedì prossimi, e sostenuto da nove liste, concluderà la propria campagna elettorale venerdì 23 maggio 2025 -ore 22,00- in Piazza Vittorio Veneto con lo slogan “E’ fatto giorno“. In un messaggio in cui invita alla partecipazione scrive “Siamo partiti dal coraggio delle giovani e dei giovani di Matera e insieme a loro e a tantissimi compagni di viaggio abbiamo attraversato la nostra città. Quartiere per quartiere, strada per strada, piazza per piazza. Abbiamo ascoltato le persone, abbiamo messo la partecipazione al centro del nostro cammino, abbiamo realizzato un programma di governo concreto e di visione per Matera. Adesso è il momento di ringraziare tutte e tutti per questi mesi intensi e bellissimi. Adesso è il momento di raccogliere le ultime energie e convincere i nostri amici, le nostre famiglie, i nostri colleghi, i nostri conoscenti, tutte e tutti i materani di buona volontà di andare a votare e dare finalmente un nuovo sindaco a Matera. Amiche e amici, è fatto giorno, come scriveva il nostro Scotellaro, questo è il momento, e lunedì sera inizierà una nuova storia per la nostra città. Vi aspetto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.