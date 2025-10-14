Con Draicchio e Casino completata la giunta del sindaco Nicoletti

Le voci giravano… sulla quadratura del cerchio e alla fine il sindaco di Matera Antonio Nicoletti si potrà presentare giovedì prossimo in consiglio comunale con la giunta al completo, i presidenti di commissione nominati e – questione di ore- con la nomina del presidente del consiglio Augusto Toto e dei vice. I nuovi assessori, che saranno presentati mercoledì 15 ottobre in Municipio, sono Giuseppe Casino…che continua con il papa Michele e il fratello Nicola la tradizione politica di famiglia e Stefania Draicchio che si è distinta in passato, in particolare, per le pari opportunità- A entrambi gli auguri di buon lavoro.



IL COMUNICATO DEL MUNICIPIO

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha nominato Stefania Draicchio, nata a Paderno Dugnano (MI) il 02/12/1972, e Giuseppe Casino, nato a Matera il 03/04/1995, nuovi assessori comunali, attribuendo loro le seguenti deleghe:

Stefania Draicchio – politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, URP, servizi demografici, pari opportunità e politiche di genere

Giuseppe Casino – contenzioso, politiche giovanili, università, internazionalizzazione.

Domani mattina alle ore 9.30 nella Sala Mandela del Palazzo Municipale si terrà la presentazione alla stampa dei due nuovi assessori

Si raccomanda ai colleghi giornalisti la massima puntualità



LE COMMISSIONI

COMUNICATO STAMPA

Si sono svolte questo pomeriggio, nella Sala Arrigoni del Comune di Matera, le riunioni delle nove Commissioni Consiliari, convocate per eleggere i presidenti.

Questi i presidenti eletti:

• Commissione 1 “Ambiente, parchi e Igiene Urbana” – Vito Sasso

• Commissione 2 “Attività Produttive, Zes, Industria e Commercio, Agricoltura, Pnrr, Sport, Strutture Sportive e Scolastiche, Analisi Statistiche, Servizi Demografici” – Francesco Lisurici

• Commissione 3 “Politiche Sociali per l’Accessibilità e l’Inclusione, Politiche per la Salute, Welfare e Benessere, Pari Opportunità, Politiche per le Scuole, Urp e Partecipazione Civica” – Marco Bigherati

• Commissione 4 “Lavori Pubblici, Sassi, Politiche Energetiche, Patrimonio, Unesco” – Fortunato Martoccia

• Commissione 5 “Turismo, Cultura, Cinema, Eventi, Politiche Giovanili, Matera 2026, Gestione Luoghi della Cultura” – Doriano Manuello

• Commissione 6 “Mobilità Sostenibile, Trasporti, Polizia Locale” – Gianfranco De Mola

• Commissione 7 “Politiche Abitative, Relazioni con gli Ordini Professionali, Protezione Civile e Coc, Contenzioso, Urbanistica, Qualità e Rigenerazione Urbana, Borghi e Periferie” – Domenico Bennardi

• Commissione 8 “Innovazione, Università e Ricerca, Internazionalizzazione, Pianificazione Strategica” – Francesco Saverio Acito

• Commissione 9 “Bilancio e Personale” – Roberto Suriano

“Rivolgo ai Presidenti delle Commissioni Consiliari eletti i miei più sinceri auguri di buon lavoro – ha dichiarato il Sindaco Antonio Nicoletti -. Le Commissioni rappresentano un momento fondamentale di confronto e approfondimento nell’attività del Consiglio Comunale. Sono certo che con impegno, senso di responsabilità e collaborazione contribuiranno in modo costruttivo alla crescita e al buon governo della nostra comunità”.