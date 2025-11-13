Con De Caro alla Regione un impegno(di vecchia data) per Matera

A chiederlo Socialisti + Matera e Materia Futura, in vista delle elezioni regionali in Puglia a sostegno del candidato di centrosinistra Antonio De Caro, già sindaco di Bari, europarlamentare e di casa a Matera e in Basilicata a sostengo di tante iniziative- e non solo politiche- tra realtà che hanno problemi e interessi comuni. Una collaborazione tra Matera e Bari e la Puglia, legata a rapporti naturali, culturali ed economici, consolidati e che con Matera 2019 hanno consentito- come ha ripetuto più volte lo stesso De Caro, progettista del raddoppio della statale 96 quando era ingegnere all’Anas- a Bari di aver un sorprendente sviluppo. Del resto il capoluogo pugliese era e resta riferimento per servizi di vario tipo: dai trasporti(aeroporto, ferrovia dello Stato, autostrade) alla sanità, all’università alla logistica). Socialisti e Materia Futura indicano in un comunicato impegno sul cosa si possa fare insieme. Ma prima il voto. I sondaggi danno buone indicazioni di successo. Ma attendiamo l’esito del voto. Le richieste di Matera ( referendum consultivo di passaggio in Puglia a parte, che sostengo) sono lì e vanno affrontate. Un canale privilegiato? E’ auspicabile… E la locandina ” Perchè…ci riguarda” ne è la conferma



IL COMUNICATO STAMPA

Materia Futura e la lista Socialisti e + Matera, lanciano un appello a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia

Materia Futura e la lista Socialisti e +Matera espressione del Psi e +Europa lanciano un appello a sostegno di Antonio Decaro come candidato alla Presidenza della Regione Puglia, riconoscendo nella sua figura una visione concreta, pragmatica e profondamente legata ai valori del buon governo e della cooperazione tra territori.

Sebbene le nostre realtà politiche e civiche siano radicate a Matera e con i piedi ben piantati in Basilicata, riteniamo che il futuro della Puglia sia inevitabilmente connesso a quello della nostra città e della nostra provincia. Ogni giorno, infatti, migliaia tra studenti e lavoratori si spostano tra le due regioni, creando un legame sociale, economico e infrastrutturale che non può essere ignorato.



Crediamo che la guida di Antonio Decaro possa rappresentare una garanzia per rafforzare questa interdipendenza in modo virtuoso, puntando su:

• miglioramento dei collegamenti ferroviari tra Matera e Bari (FAL e soprattutto futura linea Ferroviarie dello Stato),

• integrazione nei trasporti Tpl e negli aeroporti di Puglia, con particolare attenzione all’aeroporto di Palese, punto di riferimento anche per molti lucani,

• collaborazione tra Acquedotto Lucano e Acquedotto Pugliese, per affrontare insieme la crisi idrica e pianificare strategie comuni di sostenibilità,

• lavorare all’Unione stradale tra Matera e Gioia del Colle,

• progetti condivisi di sviluppo culturale, lavorativo e ambientale, in linea con la visione di un Mezzogiorno interconnesso e solidale.

Chiediamo dunque ad Antonio Decaro di farsi promotore di un dialogo istituzionale permanente tra la Puglia e la nostra città e provincia, come già fatto da sindaco di Bari, affinché la crescita di una regione diventi opportunità.

Matera e la Puglia non sono solo vicine: rappresentano un’unica area che condivide quotidianamente mobilità, economia, cultura e sopratutto futuro.

Per questo motivo, la nostra scelta di sostegno nasce da una visione più ampia: costruire insieme un Sud capace di guardare oltre i confini amministrativi.

Il nostro appello è aperto al sostegno delle forze politiche e sociali, alle realtà associative ed ai singoli cittadini e cittadine, pertanto nei prossimi giorni verranno rese note le ulteriori adesioni pervenute.

Materia Futura

Socialisti e +Matera