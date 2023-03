Con Conte, le associazioni imprenditoriali e sindacati: sbaglia il governo sul superbonus!

E’ stato un coro unanime quello che è emerso dal convegno di questa mattina sul superbonus 110% e il connesso sistema di cessione dei crediti d’imposta, organizzato dal M5S di Matera e svoltosi all’MH Matera Hotel: occorre convincere il governo Meloni a cambiare i provvedimenti già adottati, sbloccare i crediti fiscali in essere e ripristinare uno strumento che è stato un oggettivo successo per il rilancio del settore edilizio e per il rilancio dell’economia del Paese. Lo hanno detto non solo gli esponenti del M5S che hanno introdotto l’iniziativa: i consiglieri regionali Perrino e Leggieri e i parlamentari presenti in sala (Lomuti e Turco) o collegati in video come “lo zio del superbonus 110” il deputato Agostino Santillo. Ma anche i rappresentanti della Confindustria, della CNA e della Confapi, nonché della Cgil e della Uil. Così come lo ha ribadito nell’intervento conclusivo Giuseppe Conte che, nel raccogliere le preoccupazioni ribadite anche in questa situazione dai soggetti in difficoltà, ha avuto buon gioco a riproporre l’accusa di essere un mero atteggiamento ideologico quello messo in campo, prima da Draghi e poi dall’attuale governo Meloni, contro questo provvedimento che ha “rivoluzionato” -con la novità della cessione del credito- il modo di concepire i bonus edilizi, che pur c’erano ma non avevano mai prodotto un impatto così significativo sullo sviluppo del settore, del pil e quindi sull’intera economia del Paese. Un atteggiamento preconcetto ed ideologico di demolizione di tutte le misure adottate dai governi a guida M5S (RdC, decreto dignità, Superbonus…) anche se rivelatisi utili al Paese, condotto anche grazie ad una campagna condita da notizie rivelatesi tutte false. Nel caso specifico il presunto buco nel bilancio dello stato e le truffe. Ambedue fake news. Nel primo caso perchè se fosse stato vero sarebbe stato necessario adottare qualche provvedimento di scostamento di bilancio per colmare quel buco e non ve ne è traccia (nel mentre ogni euro investito è rientrato ampiamente con iva e tasse varie, oltre a creare circa un milione di occupati e una crescita del pil, cosa che ha consentito un extragettito utilizzato sia da Draghi che da Meloni). Per quanto riguarda le truffe tanto enfatizzate trattasi di un mero 5%, un qualcosa dunque fisiologico in un Paese in cui fenomeni di questo tipo riguardano tutti i provvedimenti esistenti (qualcuno ha mai pensato di abolire le pensioni di invalidità perchè vi sono i truffatori?). A fronte dei benefici dunque prodotti da questo provvedimento è forte la richiesta e la necessità di un suo mantenimento a regime, anche in ottemperanza alle direttive europee di un patrimonio immobiliare sempre più green. Certo con delle modifiche, così come avevano chiesto già da tempo (vedi provvedimenti depositato da anni in parlamento) gli stessi promotori del provvedimento. Un decalage della percentuale specie per chi ha redditi più bassi, una premialità per lavori che partano in primis dalla struttura dell’immobile. Insomma, di questo superbonus, nonostante l’avversione del governo in carica il settore dell’edilizia, il Paese ne ha bisogno come il pane. Ribattezzatelo come volete, con la necessaria revisione, ma -se ne faccia una ragione chi lo avversa- è destinato a non sparire dall’orizzonte dell’economia nazionale. Una battaglia che il M5S ed ora anche i sindacati dei lavoratori (il primo aprile hanno annunciato una mobilitazione sul tema in 5 città del sud) intendono non far cadere.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.