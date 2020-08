A dare la carica alle forze che sosterranno Domenico Bennardi nella sfida per le comunali di Matera 2020 ci ha pensato Antonio Materdomini, consigliere comunale da una consiliatura, che ha dalla sua la logica dei numeri, delle previsioni e della voglia di azzardare un pronostico.E magari con la benedizione della Madonna, vista l’impronta religiosa del suo cognome. I candidati sindaci sono tanti, in attesa del centrosinistra e di altri, ma lui ha sopreso tutti nella conferenza stampa convocata al rione Serra Venerdi, simbolo di storia cittadina e di opere incompiute, con un beneaugurante ” Abbiamo la possibilità di vincere al primo turno”. E nella premessa è stato ancora più esplicito riferendosi alla unità di intenti che ha messo insieme Movimento 5 Stelle di trovare un’intesa con Matera 3.0 ”Uniti con Bennardi sindaco” , Partito Socialista Italiano, Europa Verde e Volt e con tanto di hashtag #Bennardi Sindaco. ”Programma e Bennardi -ha detto-sono stati un convincente punto di partenza”. E non è detto che un pezzo del Pd possa seguire questa esperienza se le cose dovessero andare in altra maniera in casa del Partito democratico, che non ha ancora trovato la quadra sul candidato sindaco più che sul programma. E un accenno a quello che intendono fare insieme le quattro formazioni lo hanno detto Mario Montemurro e Angela Mazzone per Europa Verde, con riferimenti alla sostenibilità ma anche alla discontinuità con la politiche regionali, lo sportivo Giuseppe Sarli per Matera 3.0 ”Uniti con Bennardi sindaco” che ha fatto riferimento a nuove tecnologie e alla mobilità alternativa, Raffaele Tantone del Psi che ha fatto riferimento all’adeguamento della macchina comunale, alla buona amministrazione ed Eustachio Follia, di Volt, sulla positiva esperienza della democrazia partecipata aggiungendo che ”Qui è presente il futuro della città, qui sta crescendo qualcosa di nuovo”. Simpatizzanti, dirigenti di partito soddisfatti.