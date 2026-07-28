Comunicazione pubblica accessibile a Potenza. La proposta del centrodestra

Consentire a tutti i cittadini, a cominciare da quelli che hanno difficoltà ad accedere ai servizi pubblici del Comune di Potenza, di accedere con maggiore facilità sul piano della fruizione e sotto questo aspetto l’innovazione può favorire questo percorso. La proposta, che passerà attraverso una mozione, sarà presentata nella prossima seduta consigliare dai consiglieri del centro destra. Poi il percorso di attuazione.

IL COMUNICATO STAMPA

Potenza senza barriere comunicative: una mozione per rendere la comunicazione pubblica più accessibile a tutti

Nel prossimo Consiglio comunale presenterò una mozione per promuovere l’accessibilità della comunicazione nei servizi e negli spazi pubblici del Comune di Potenza.

Una comunicazione accessibile significa garantire a ogni cittadino il diritto di comprendere informazioni, servizi e opportunità offerte dall’amministrazione comunale. Un diritto che riguarda tutti, ma che assume un’importanza ancora maggiore per le persone con disabilità comunicative, cognitive o sensoriali, per gli anziani, per i minori e per chiunque possa incontrare difficoltà nella comprensione delle informazioni.

La mozione propone di avviare un percorso affinché il Comune adotti strumenti e modalità di comunicazione più semplici, chiare e inclusive, favorendo una partecipazione piena e consapevole alla vita della comunità.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle istituzioni nel garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Una città è davvero inclusiva quando ogni persona può comprendere, partecipare ed esercitare i propri diritti senza ostacoli comunicativi.

Con questa proposta vogliamo compiere un passo concreto verso una Potenza più vicina ai cittadini, dove l’inclusione non sia soltanto un principio, ma una pratica quotidiana.