Comune tace e De Salvo (Confapi Matera) scrive al Prefetto per dissesto strada Paip2

Dopo ripetute segnalazioni all’Amministrazione Comunale di Matera, evidentemente rimaste senza risposta, Confapi si rivolge al Prefetto Sante Copponi per segnalare lo stato di grave dissesto in cui versa, ormai da 7 mesi, via dell’Agricoltura, importante strada di collegamento dell’area Paip 2. “In particolare – scrive il Presidente Massimo De Salvo – la totale assenza di manutenzione di detta strada crea grave pregiudizio alla sicurezza per il pericolo di danni alle autovetture che devono affrontare le disconnessioni del manto stradale. Via dell’Agricoltura, normalmente percorsa da un gran numero di mezzi, è soggetta a un traffico elevato soprattutto nella giornata del sabato, quando la presenza del mercato nella soprastante via Granulari costringe gli automobilisti ad ampie deviazioni. Tale situazione di estrema precarietà, inoltre, nuoce anche al decoro dell’area Paip, vista l’elevata presenza di clienti delle imprese ivi insediate.”

“Nonostante le nostre segnalazioni – precisa il Presidente di Confapi Matera – l’Amministrazione Comunale, in qualità di Ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada, non provvede all’esecuzione di urgenti interventi di ripristino necessari a consentire la percorribilità di via dell’Agricoltura in condizioni di sicurezza e di decoro. In attesa della messa in sicurezza della strada, l’unica soluzione è che il sabato siano sospese le attività mercatali, in modo da consentire agli operatori economici del Paip di raggiungere le proprie aziende senza dover affrontare i rischi di percorrere via dell’Agricoltura. Se invece la strada dovesse essere chiusa per evidente pericolosità, il sabato sarebbero bloccate tutte le attività del Paip, con un danno enorme per gli imprenditori. È paradossale che l’Amministrazione Comunale, mentre si accinge a varare una serie di interventi di manutenzione stradale, ignori del tutto il “caso” di via dell’Agricoltura che – ripetiamo – nella giornata del sabato assume particolare gravità.”