Attacco dal centrodestra dopo lo spaccatura sul voto in consiglio comunale di Matera sui concorsi, che ha evidenziato una situazione latente e che necessita di chiarimenti nella maggioranza guidata dal sindaco Domenico Bennardi ( M5s). E in due note l’assessora regionale alle Infrastrutture Donatella Merra ( Lega) e il commissario provinciale dell’Udc Giovanni Angelino puntano il dito sulla situazione al Comune di Matera, invitando a trarne le conseguenze. Partiamo dalle opere pubbliche: dai ritardi nell’avvio del servizio navette bus per Bari e Ferrandina, con responsabilità traversali da Potenza a Matera, per finire alle opere pubbliche come il progetto ipotizzato da Boeri, a valle di quello per la stazione delle Fal, rimasto più o meno tale e quale secondo la battagliera che non ci sta al clima di ”autocelebrazione” di un Comune incapace di spendere 1 milione di euro per i trasporti. Vecchie ruggini? Posizioni da muro contro muro tra enti, lasciamo da parte il campanile, di diversa cultura e colore politico? A Matera ricordiamo,il centrodestra, anche a causa di protagonismi ed errori di impostazione, ha perso sonoramente le amministrative. Ma occorre entrare nel merito dei problemi e attendere la risposta dell’Amministrazione, visto che è domenica, ma che ha mostrato per ”cultura e scelte” limiti di comunicazione all’esterno. Se l’appalto per le navette è slittato a fine luglio e, allora, va spiegato per tempo perchè? indicando percorsi, tempi e numero di corse come accaduto per la linea bus Maratea-Bus. Lo abbiamo saputo contattando il volenteroso assessore alla mobilità Raffaele Tantone.



E poi le valutazioni politiche tirate fuori dal commissario dell’Udc Giovanni Angelino, che invita il sindaco alle dimissioni. Naturalmente Domenico Bennardi resta lì e risponderà in consiglio comunale, in seconda convocazione, per mettere in senso figurato la questione dei concorsi. Ma non si può far finta di nulla. Servono verifica e chiarezza. E se non dovesse bastare contano le esperienze del passato. Non vediamo all’orizzonte il voto anticipato, tra l’altro si attende cosa accadrà a livello nazionale in casa Cinque stelle dopo il compromesso-intesa Conte2 Grillo, il voto alle amministrative in grandi città come Roma e Torino dove ci sono sindaci del M5s e se sarà praticabile una alleanza con il Pd. A Matera basterebbe un appello per un governo di unità municipale, come fatto da De Ruggieri in passato con un cambio di maggioranza dal centro destra al centro sinistra con il Pd? Mah. Altro contesto, altri numeri visto che oggi il Pd conta in consglio su due consiglieri e nell’area di centrosinistra ”potenzialmente” si potrebbero coinvolgere altrettante unità? C’è da vedere cosa ne pensano lo stesso M5S, che ha subito alcune defezioni, i Verdi, il Psi,Matera 2.0 e Volt che ha subito un ridimensionamento consiliare con i ”distinguo” evidenti di Visaggi e Di Lecce. Situazione di crisi sotto ”osservazione”. Ma serve uno scossone perchè il governo della città è un ‘Bene Comune” con o senza banda larga…E magari gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Incontro ”B&B” Bardi -Bennardi? Finora tanti pronunciamenti. Ma i passi avanti sono stati davvero pochi. Analisti, che pensano con la propria testa, fatevi avanti.

Merra, situazione di impasse al Comune di Matera

L’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, in riferimento ai recenti comunicati del Comune di Matera ha deciso di rendere nota una situazione che aveva già stigmatizzato circa un mese fa, riguardante anche le navette Ferrandina-Matera

“A Matera si sta vivendo una situazione di impasse, dal momento che il Comune non porta avanti lavori ed interventi che potrebbe realizzare con le risorse che ha già da tempo a disposizione, a partire da quelle per l’attivazione delle corse per l’aeroporto di Bari. Lo stigmatizzai in una nota del 24 giugno scorso, che poi decisi di non rendere pubblica per correttezza istituzionale e per spirito di collaborazione, visto l’imminente appuntamento del G20. Mi vedo costretta, però, a diffondere il contenuto di quella nota che avevo deciso di non inviare, visto l’atteggiamento del Comune di Matera, che si autocelebra per aver attivato un servizio che avrebbe dovuto far partire, avendone le risorse, non giovedì prossimo, ma un anno fa”. Ad affermarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, in riferimento ad una serie di questioni relative alla mobilità nella Città dei Sassi.



L’esponente dell’esecutivo lucano continua affermando che “il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Mobilità, Raffale Tantone asseriscono di aver migliorato e aumentato i collegamenti con risorse proprie, istituendo quattro coppie di corse per collegare Ferrandina Scalo a Matera e quindi all’aeroporto di Bari. Ma quelle risorse sono state assegnate al Comune di Matera dalla Regione Basilicata nell’ambito del Cis Matera 2019 già dall’estate scorsa al fine di implementare i servizi per l’aeroporto di Bari. Non solo, ma le risorse sarebbero state sufficienti – come da interlocuzioni avvenute – anche per arretrare le suddette corse a Ferrandina, integrando il progetto di mobilità estiva ideato e introdotto dalla Regione Basilicata, da Maratea verso Matera, il cui primo tratto fino a Ferrandina è già attivo dal primo luglio. Nell’ultima lettera del 14 giugno scorso – aggiunge l’assessore – si sollecitava per l’ennesima volta il Comune di Matera alla riattivazione di quei collegamenti, come dichiarato in maniera altrettanto perentoria il 4 agosto dello scorso anno. Quella delle navette non era l’unica questione che avevo sollevato nella nota non inviata alla stampa del giugno scorso.



Nell’ordine:

1) mancata istituzione, nonostante l’assegnazione delle apposite risorse, del servizio a tariffa agevolata per incentivare l’utilizzo della metropolitana di superficie a Matera e valorizzare le aree parcheggio;

2) mancato utilizzo delle risorse pari ad un milione di euro di fondi Fsc, destinati ai collegamenti ferroviari tra Matera e Bari.

3) Il caso di piazza della Visitazione: fondi regionali a valere sul Po-Fesr. Un progetto presentato nei giorni scorsi alla comunità, in nessuna parte differente rispetto a quello fatto pervenire dalla precedente amministrazione alla Regione Basilicata nel 2020; ad oggi un anno trascorso senza alcun contributo aggiuntivo da parte dell’amministrazione, se non quello di aver fatto perdere alla Città di Matera un ulteriore lungo periodo di tempo.

4) Progetto di info-mobilità e gestione del traffico e dei servizi di trasporto in ambito urbano ed extraurbano per usufruire di tutte le informazioni relative ai mezzi e al traffico: dal novembre 2020 non è stato dato seguito alle raccomandazioni né dell’Assessorato regionale, né dell’Autorità di Gestione, non essendo mai pervenuti né una progettazione, né un cronoprogramma delle opere. Non essendoci le condizioni, dunque, per rispettare i tempi dettati dai fondi europei assentiti, il finanziamento pari a 375 mila euro dovrà essere revocato”, conclude l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti della Regione Basilicata.

“Sindaco di Matera prenda atto che non ha più una maggioranza in Consiglio Comunale e si dimetta”

Nel giro di dieci mesi l’Amministrazione a trazione pentastellata guidata dal sindaco Bennardi è arrivata già al capolinea. E’ quanto si evince dall’esito dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Matera chiamata a discutere e approvare due mozioni sui concorsi pubblicati dall’Amministrazione Bennardi per reclutare nuovo personale richiesto per colmare le postazioni di lavoro che presto saranno lasciate dai dipendenti che andranno in pensione.

Ancora una volta sono stati i consiglieri del Centrosinistra, PD in testa, a tenere a galla una barca che ormai naviga a vista senza una meta da raggiungere.

Il PD prima impone un emendamento per cercare di mettere una pezza ai concorsi pubblicati con criteri discriminanti dall’Amministrazione Bennardi. Come è noto, i bandi hanno penalizzato tanti laureati che non potranno mai essere selezionati perché non hanno maturato esperienza in una Pubblica Amministrazione, requisito che evidentemente non doveva essere inserito in fase di redazione del bando di concorso. Il sindaco, esponendosi personalmente, ha scelto di discutere e mediare sulla proposta del PD senza ricercare una più utile mediazione con la sua maggioranza. Tutta opera sua o di cattivi consiglieri? Ancora una volta Bennardi ha fatto il gioco delle opposizioni e ancora una volta ha evidenziato la fragilità di una squadra che continua a giocare sugli annunci e non sui fatti. Riuscirà a ricompattare la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale o si accontenterà dei numeri sufficienti che sono garantiti in seconda convocazione?

Intanto mi sembra doveroso ringraziare i sei consiglieri comunali di maggioranza e tutti quelli di opposizione che attraverso le proprie scelte politiche hanno dimostrato di avere a cuore le sorti della città e di agire nell’esclusivo interesse dei cittadini, in particolare di coloro che vogliono partecipare ad un concorso pubblico per un posto di lavoro al Comune di Matera.



Caro Bennardi ci faccia sapere una volta per tutte da che parte sta, visto che appartiene ad un Movimento che predica bene e razzola male e anche il PD getti la maschera e dica chiaramente cosa vuole fare da grande. Per quanto mi riguarda credo che il PD sta giocando come fa il gatto con il topo, per logorare progressivamente la maggioranza guidata dal sindaco Bennardi e ritornare a governare senza aver vinto le elezioni. Una strategia politica che ha già portato i suoi frutti con il Governo De Ruggieri ma che sinceramente non condivido. Il PD ci dica chiaramente se sta con Bennardi o sta all’opposizione, altrimenti non si potrà mai stipulare un’alleanza politica con l’Udc. Bennardi dal canto suo prenda atto che non ha più la maggioranza che lo ha sostenuto dall’inizio in questa sua prima esperienza politica e si dimetta.