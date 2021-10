Giusto il tempo per insediarsi che il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti e la nuova giunta, con l’esperienza di quanti si sono cimentati nella passata amministrazione, sono alle prese con problemi e priorità e una programmazione ( la politica delle tre ‘’P’’) che guarda alla prossimità…del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E a ragione visto che ci sono dei bandi per gli enti locali, ma che vanno ben strutturati guardando a risorse e potenzialità del territorio. Del resto basti pensare alla Valbasento, alla Zes e alle risorse territoriali come quelle culturali, del comparto olivicolo per mettere in cantiere le cose da fare. Sotto questo aspetto Carmine Lisanti, che all’orologio guarda appena puo’…, è ferrato e ha una visione d’insieme delle cose da fare e del come muoversi. Filosofia che caratterizza anche la nuova giunta. Per sé ha tenuto deleghe ‘’impegnative’’ legate alla programmazione come urbanistica, lavori pubblici e bilancio. Agli assessori e ai consiglieri, con il dovuto rilievo al ruolo delle donne, deleghe piene che riguardano territorio e persona. Al lavoro anche il neo presidente del consiglio Margherita Epifania, che dovrà rivedere regolamento e Statuto. Finita? Non ci stupiremmo, vista la giovane età della giunta e del gruppo Ferrandina bene Comune, se venisse costituito anche il consiglio comunale dei bambini. Del resto saranno i cittadini di domani e il futuro di Ferrandina…

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI FERRANDINA

Ferrandina, insediata l’Amministrazione Lisanti

Margherita Epifania eletta presidente del consiglio comunale

Con il primo consiglio comunale, si è insediata ufficialmente la nuova amministrazione di Ferrandina guidata da Carmine Lisanti.

Il momento più solenne della seduta, dopo la convalida degli eletti, è stato il giuramento del sindaco Lisanti, che ha indossato con particolare emozione la fascia tricolore.

“Adesso – ha ricordato- è il momento di governare per il bene della città; la campagna elettorale è finita, è tempo di adoperarsi per cogliere tutte le opportunità rivenienti dal PNRR e portare a compimento le progettualità già avviate”.

Presidente del consiglio comunale è stata eletta Margherita Epifania. Alla prima esperienza amministrativa, professione avvocato, si è dimostrata pienamente consapevole dell’importanza del ruolo. Rivolgendosi all’assise nella sua interezza, ha assicurato di voler essere garante imparziale del rispetto delle regole e del buono svolgimento dei lavori del consiglio. E per farlo al meglio ha annunciato la volontà di procedere alla revisione di Statuto e Regolamento, in molte parti datati o obsoleti.

Alla carica di vicepresidente è stata eletta Rosa Montefinese; votata anche la nuova Commissione elettorale comunale.

Ad affiancare il sindaco Lisanti nel governo della città per i prossimi cinque anni saranno quattro assessori: i riconfermati Maria Murante – Assessore alle Politiche sociali, Politiche alla persona, Politiche di inclusione Sociale, Minori, Istruzione, Ambiente, Tutela del territorio e del paesaggio, Green Economy, Rifiuti, Maria Teresa Di Stefano – Assessore allo Sport, Benessere e Qualità della vita, Associazionismo e Terzo Settore, Formazione, Angelo Zizzamia – Assessore all’Agricoltura, Viabilità rurale e Forestazione, Attività economiche e produttive, Commercio e Artigianato, Trasporto pubblico locale, con delega di vice-sindaco e il neo eletto Pierluigi Di Biase – Assessore alla Cultura, Turismo, Decoro urbano.

Deleghe sono state assegnate anche agli altri tre consiglieri di maggioranza Rosa Montefinese che si occuperà di Pari opportunità e Politiche per le famiglie; Francesco Sassi di Politiche giovanili, Smart City e Innovazione tecnologica; Giovanni Aliuzzi di Sanità e Rapporti con Enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari. Bilancio, urbanistica e lavori pubblici restano in capo al sindaco. Maria Murante, invece, coprirà anche il ruolo di capogruppo di maggioranza di Ferrandina Bene Comune.