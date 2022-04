Nella Pubblica Amministrazione, spesso costretta a muoversi con risorse finanziarie e umane risicate, contano umiltà, senso di responsabilità e voglia di fare, comunque, per raccogliere tutte le opportunità che possono far crescere una comunità. Anche per Scanzano Jonico ( Matera), Comune in gestione commissariale da tempo e in attesa di andare al voto appena possibile. Nel frattempo, come riporta la nota di sintesi del commissario prefettizio Rosalia Ermelinda Camerini, e dopo l’approvazione del bilancio di previsione triennale, è stato condotto un lavoro interessante (dalle opere pubbliche ai servizi)con l’apporto della struttura comunale. Sono 38 i progetti realizzati per oltre 28 milioni di euro ((di cui solo 8 giâ finanziati prima dello scioglimento dell’Ente). Tra questi 6 interventi sono candidati per i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza pari a complessivi 6.411.634,49 euro. Nel dettaglio 3 riguardano l’ edilizia scolastica, uno ciascuno su altra edilizia pubblica, per miglioramento raccolta rifiuti e per sistemazione della viabilitâ. Un buon patrimonio di opportunità che potrà e non poco contribuire alla ripresa del centro jonico, con l’avvio dei cantieri. Una eredità per le Amministrazioni che verranno e che dovranno gestirla per il bene e il futuro dei cittadini.

II Commissario Prefettizio del Comune di Scanzano Jonico, dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini, comunica che in data odierna é stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024.

Con l’occasione intende rendere noti, elencandoli di seguito, i dati relativi ai lavori pubblici realizzati e realizzandi in questo abitato, con i connessi finanziamenti accordati e programmati, ivi compresi gli interventi candidati ai fondi PNRR, riferiti aII’attività svolta nel periodo di gestione commissariale di questo Ente a far data dal 27 dicembre 2019 ad oggi.

Sono state redatte net periodo di gestione commissariale n. 11 proposte proqettuali oggetto di candidatura e n. 2 interventi da candidare, per complessivi €. 17.090.914,49:

a) N. 4 di edilizia scolastica per €. 8.570,000,00, di cui:

⦁ €. 4.200.000,00 candidati a fondi statali/regionali (n. 1 intervento);

⦁ €. 4.370.000,00 candidati a fondi PNRR (n. 3 interventi);

b) N. 3 di edilizia sportiva per €. 1.979.280,00, di cui:

G. 1.979.280,00 candidati a fondi statali/regionali (n. 3 interventi);

c) N. 2 di altra edilizia comunale per €. 3.700.000,00, di cui:

G. 3.000.000,00 candidati a fondi statali/regionali (n. 1 intervento);

⦁ G. 700.000,00 candidati a fondi PNRR (n. 1 intervento in corso di candidatura);

a) N. 1 di interventi volti al miqlioramento della raccolta dei rifiuti per’€. 841.634,49, di cui:

⦁ C. 841.634,49 candidati a fondi PNRR (n. 1 intervento);

b) N. 1 di manutenzione strade per €. 500.000,00, di cui:

⦁ €. 500.000,00 candidati a fondi PNRR (n. 1 intervento in corso di candidatura);

c) N. 1 di infrastrutturazione per G. 900.000,00, di cui:

⦁ ’€. 900.000,00 da candidare su bandi futuri (n. 1 intervento);

d) N. 1 di riqualificazione urbanistica ed ambientale per €. 600.000,00, di cui:

⦁ €. 500.000,00 candidati a fondi PNRR (n. 1 intervento in corso di candidatura);

lnoltre, sempre net periodo di commissariamento, sono state avviate ie procedure per la realizzazione di n. 25 interventi giâ finanziati, per complessivi €. 11.205.896,90:

a) N. 5 di edilizia scolastica per €. 314.242,73, di cui:

⦁ €. 87.999,73 con progettazione in corso (n. 2 interventi);

⦁ ‘€. 43.121,50 con lavori in corso (n. 1 intervento);

€. 183.121,50 con lavori conclusi (n. 2 interventi);

b) N. 3 di edilizia sportiva per €. 845.500,00, di cui:

⦁ €. 600.000,00 con progettazione in corso (n. 1 intervento);

⦁ €. 30.500,00 con lavori da avviare (n. 1 intervento);

⦁ €. 215.000,00 con lavori conclusi (n. 1 intervento);

a) N. 4 di altra edilizia comunale per ‘€. 1.514.553,47, di cui:

G. 70.000,00 con progettazione in corso (n. 1 intervento);

⦁ €. 1.390.553,47 con lavori in corso (n. 2 interventi finanziati prima dello scioglimento);

⦁ €. 54.000,00 con lavori conclusi (n. 1 intervento);

a) N. 2 di interventi volti at miqlioramento della raccolta dei rifiuti per €. 328.452,00, di cui:

⦁ €. 298.452,00 con progettazione in corso (n. 1 intervento);

– €. 30.000,00 con lavori da avviare (n. 1 intervento finanziato prima dello scioglimento);

e) N. 2 di manutenzione strade per € 72 580,00, di cui:

⦁ €. 25.000,00 con progettazione in corso (n. 1 intervento);

⦁ €. 47.500,00 con lavori conclusi (n. 1 intervento);

a) N. 5 di infrastrutturazione per G. 4.154 923,44, di cui:

⦁ €. 15.000,00 con lavori da avviare (n. 1 intervento);

⦁ €. 799.923,44 con progettazione in corso (n. 2 interventi, di cui n. 1 finanziato prima dello scioglimento)

⦁ €. 3.340.000,00 con lavori conclusi (n. 2 interventi, di cui n. 1 finanziato prima dello scioglimento);

b) N. 3 di riqualificazione urbanistica ed ambientale per €. 3.927.992,48, di cui:

⦁ €. 3.900.000, 00 con progettazione in corso (n. 2 interventi finanziati prima dello scioglimento, di cui n. 1 come ente capofila);

⦁ €. 27.992,48 con lavori conclusi (n. 1 intervento finanziato prima dello scioglimento).

c) N. 1 in corso di definizione per €. 47.652,78, di cui:

⦁ €. 47.652,78 per la predisposizione di un concorso di progettazione (n. 1 intervento).

PER UN TOTALE DI N. 38 INTERVENTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO G. 28.296.811,39, (di cui

solo n. 8 giâ finanziati prima dello scioglimento), tra i quali N. 6 INTERVENTI CANDIDATI AI FONDI PNRR PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.411.634,49 (n. 3 per edilizia scolastica, n. 1 su altra edilizia pubblica, n. 1 per miglioramento raccolta rifiuti e n. 1 per sistemazione viabilitâ).