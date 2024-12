Comunali e impegno. Per Matera città capoluogo aperta…

L’invito è dell’avvocato Leonardo Pinto, per mercoledì 4 dicembre, a quanti hanno in concreto a cuore il futuro di Matera e vogliono impegnarsi per il nuovo governo cittadino, alle comunali di primavera, e riprendere un ruolo di riferimento verso la propria provincia, nella Basilicata ( così si chiama questa regione nello Statuto regionale e nella Costituzione) e fuori dai confini territoriali. Non è facile, in presenza di una situazione oggettiva di perdita di autonomia decisionale e di un effetto zattera, di disgregazione, che sta colpendo progressivamente e in maniera cronaca città e aree interne a causa del taglio dei servizi, dell’emigrazione e di scelte scellerate che non consentono di gestire risorse come acqua, petrolio e difendere paesaggio e beni culturali dagli insediamenti di impianti ”energetici” autorizzati a livello Ministeriale. Spazio a disponibilità, volontà, progetti e confronto.



*MATERA CAPOLUOGO DI PROVINCIA IN LUCANIA, PROTAGONISTA A LIVELLO REGIONALE E NON SOLO*

*Mercoledì 4 c.m., ore 19,00, presso la sala conferenza della Concessionaria Peugeot-Citroen Via dell’Artigianato n.10, Matera,* si terrà un incontro per l’esame della situazione politica locale in vista delle prossime elezioni comunali.

La riunione sarà introdotta e presieduta da Francesco Montagna.

*L’iniziativa parte dalle forze sane della Città, vittime della politica affaristica e spregiudicata che ha umiliato i Materani con inenarrabili fallimenti, da ultimo lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.*

*Sono invitate a partecipare persone sinceramente interessate ad affidare l’Amministrazione comunale a persone competenti, non pregiudicate, neppure socialmente, che abbiano a cuore il bene comune e che siano in grado di far funzionare la “macchina amministrativa” nel rispetto della legalità e trasparenza, senza condizionamenti negativi della burocrazia e di politici notoriamente sfaccendati, affaristi, da sempre sostenuti dalla politica e che vivono di prebende e gettoni di presenza.*

*Si tratta di progetto distante dai politici infedeli e novelli francescani sotto mentite spoglie, scevro da posizioni ideologiche, attualmente utili solo agli addetti ai lavori, che persegue l’obiettivo di vedere finalmente Matera, Città capoluogo di provincia aperta verso il suo territorio, protagonista a livello regionale, e non solo, con la dovuta attenzione verso le attività primarie, secondarie e terziarie, i servizi socio-assistenziali e la sanità pubblica, in primis l’Ospedale Madonna delle Grazie degradato dalla politica a quasi poliambulatorio specialistico