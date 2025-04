Comunali di Matera. Già 13 liste e domani a quota 18 e 5 sindaci?

Non era mai accaduto che nella prima giornata di presentazione delle liste per le elezioni comunali di Matera, e in un giorno festivo come il 25 aprile, fossero presentate gran parte delle liste. Sono già 13 https://giornalemio.it/politica/prime-liste-per-le-comunali-di-matera/ e a queste se ne aggiungeranno per le ore 12 di sabato 26 aprile. Si attendono quelle di Basilicata Casa Comune, Azione, Psi,Le Periferie a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli con 9 e ,più che probabilmente. quella di Progetto Comune guidata dal candidato sindaco Vincenzo Santochirico, il cui era venuto fuori dal tavolo di un centrosinistra inconcludente che aveva perso gambe e piano strada facendo. Se così fosse avremmo cinque candidati sindaci: Luca Prisco per Democrazia materana, Domenico Bennardi pe M5S, Roberto Cifarelli per Matera democratica emerso dalle primarie libere, Antonio Nicoletti per il centrodestra con sei liste e Vincenzo Santochirico per progetto Comune. In campo sensibilità e consistenze diverse ma con l’obiettivo di giocarsela tutta. Buon lavoro e la parola agli elettori. Saranno 50799 e voteranno,il 25 e 26 maggio, in 62 sezioni. Campagna elettorale avviata per i singoli candidati. Ma tocca i sindaci presentare i programmi e, chissà, un possibile identikit della squadra da mettere in campo.

Tutti i loghi delle liste depositate