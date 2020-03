“C’era una donna che semina il grano…” nell’incipit della nota canzone di Fabrizio De Andrè, di cui riportiamo il testo in coda a questo articolo, e C’è un’altra donna…Matera capitale europea della cultura che mette paura per il vuoto di oggi…annunciato con poca disinvoltura.

E certo, perchè, avete voglia a ripetere che il bicchiere e mezzo pieno e che ”non finisce qui”, ” ma si avanti” sulle rotte dei Sebastiano Caboto, ma la verità è che ci si dimentica un po’ per l’anglicismo ripetuto come un mantra che il future è sempre open, il futuro è sempre aperto e che l’altra metà abbondante…è vuota. Ed è quello che accade alla Città dei Sassi (è per questo che è conosciuta nel mondo) perchè il resto, piaccia o no, nell”annata degli eventi sovraesposti e sovrapposti è passata come acqua sul marmo.

Disfattisti? Pessimisti? Ma no ”franchi” di nome e di fatto e lo diciamo dove aver assistito alla presentazione – moderata dalla collega Sissi Ruggi- nella Chiesa di Cristo Flagellato, o degli artisti, di quel ”documento programmatico” che è ” Idee per Matera” . Un lavoro con tanto di contributi assembleari nei sabato mattina nella sala Laura Battista della ”Biblioteca provinciale”, luogo simbolo di riscatto di cittadini non allineati per difendere quel presidio ed elaborare idee e progetti per rilanciarla.

Alcune cose sono state fatte, altre sono in attesa che sensibilità e spessore culturale di enti e istituzioni facciano un salto di qualità. E quella esperienza assomiglia come metodo di ”stimolo e partecipazione” al progetto ”Idee per Matera” al quale hanno contribuito (vi risparmiamo la fredda elencazione di cognomi e qualifiche, perchè dovete richiedere e leggere gli interventi) cittadini, professionisti, imprenditori, rappresentanti del volontariato, dello sport, della cultura che hanno raccolto l’invito del presidente dell’Associazione Medeura, Vincenzo Santochirico, nonchè presidente della Fondazione Sassi e il referente del movimento politico Volt Eustachio Follia (Stacchiooo lascia perdere l’anglicismo di city lead, che lascia il tempo che trova) sulle possibili cose da fare per la nostra città, ormai patrimonio di chi la ama e non la tradisce e continua a farlo, come fanno alcuni per il proprio particulare o per familismo immorale.

E le idee, senza scendere nel merito di proposte, progetti e considerazioni su cose rimaste a metà e degne di continuità sono venute. Ma tutte con un comune denominatore : un disegno di città che non c’è (siamo alle varianti di opportunità…come accade nell’urbanistica o alla estemporaneità ”perchè, comunque si faccia” senza valenze gestionali, prassi per gran parte dei lavori pubblici) che fa il paio con l’assenza o quasi di cultura di impresa e di lavoro di rete responsabile.

Perché, piaccia o no ai fautori del bicchiere mezzo pieno, emerse dopo la deleteria vicenda dell’alluvione che ci ha accomunati con una devastante azione social immeritatamente all’iper allagamento continuo di acqua alta di Venezia ( ma la città lagunare ha attivato subito una campagna di rassicurazione, mentre qui ”alcuni” aspettano l’indennizzo da calamità naturale) e concretizzato con il silenzio – ampiamente atteso- dalla chiusura da anno europeo della cultura. Calo di presenze e arrivi, aldilà della bassa stagione, chiusure di attività commerciali che continuano anche ora con ”cessazioni” o delocalizzazioni di attività a causa degli alti costi di gestione, report come quello della Uil che puntano il dito sul lavoro sottopagato e sommerso a Matera, rispetto a Potenza.

Nessuna sorpresa. Come pure il silenzio del maggiore azionista di maggioranza della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019”, la Regione Basilicata, che ha annunciato un contributo di appena 500.000 euro per le casse dell’Ente ”subregionale” e tra un po’ dovrà decidere sulla cessazione o eventuale proroga delle cariche direttive.

E poi c’è l’Amministrazione comunale, dopo aver superato lo scoglio della sfiducia consiliare, alle prese con l’approvazione degli ultimi provvedimenti e con una eredità da lasciare alla ”futura maggioranza di via Aldo Moro” che riguarda la pianta organica. A cominciare da quella 50 unità assunte con Matera 2019, con l’autorizzazione a prorogare il loro rapporto, a patto di trovare 800.000 euro.

E allora le ”Idee per Matera”, per i giovani, anziani, bambini. con verde, infrastrutture, innovazione , salute, mattoni immobiliari , di buon senso e di legalità e trasparenza, aggiungiamo, sono per quanti vorranno cimentarsi per tentare di cambiare le cose.



Mica facile. Ma lo stesso fatto che i protagonisti degli incontri di ”Idee per Matera” ci abbiano messo faccia, passione e abbiano deciso di contribuire, confrontarsi è senz’altro un segno di partecipazione. La gente vuole partecipare.

E tra loro anche quelli che vivono di politica o non sanno stare senza e vogliono ri-cimentarsi in una delle tante liste e coalizioni civiche che, questa volta, per quanto se ne dice e se ne sente, saranno ”una lista in ogni casa” o quasi…

Naturalmente auspichiamo il contrario. Volt il movimento politico che si è mosso con Verdi e Partito socialista continua il confronto sul programma, che ora dovrà essere affinato e arricchito, puntando sulle priorità e sull’amore per Matera, perchè il futuro si costruisce nei fatti e non con gli slogan, come ha commentato lasciando la ”Chiesa del Cristo Flagellato” un gruppo di appassionati della Prima Repubblica di fede repubblicana, democristiana, socialista e comunista.

Ah, i partiti? Se ne sente la mancanza. Andrebbero ricostruiti, con altra base e respiro. Già, i partiti, la casa della politica.

