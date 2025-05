Commissione Antimafia accoglie segnalazione Di Lorenzo (Io Sud). C’è stato un disguido nelle verifiche

Pronta risposta dalla presidente della commissione antimafia, presieduta da Chiara Colosimo ( Fdi) che ha legato a un ‘’disguido occorso nelle attività di verifiche’’ sulla vicenda che aveva coinvolto il signor Francesco Paolo Lafortezza, circa una presunta impresentabilità nelle elezioni comunali di Matera https://giornalemio.it/politica/de-lorenzo-io-sud-scrive-a-presidente-commissione-antimafia-a-matera-nessun-impresentabile-nel-centrodestra/. Cosa superata dai fatti con la pubblicazione delle liste per le comunali di Matera, che non annoverano quel nome è né tantomeno in ‘’Io Sud’’ per lo schieramento di centrodestra a sostengo del candidato sindaco Antonio Nicoletti.

IL TESTO DELLA RISPOSTA DALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

La ringraziamo per la Sua segnalazione circa l’erronea attribuzione della candidatura del signor Francesco Paolo Lafortezza alla lista Io Sud, dovuto a un disguido occorso nelle attività di verifica. Abbiamo provveduto con la massima sollecitudine a far correggere l’errore mediante le opportune modifiche nel resoconto di seduta pubblicato nella giornata odierna. Le inviamo, peranto,il link al resoconto di seduta pubblicato sul sito della Camera dei deputati…’’