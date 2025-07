Commissario Manca, se ci sei batti un colpo…sulla situazione del PD a Matera.

Quanto tempo bisogna aspettare prima che il Commissario del PD lucano Daniele Manca proferisca parola sulla situazione di sospensione in cui versa il partito dei dem nella Città dei Sassi, considerato che la disastrosa campagna elettorale che lo ha visto scomparire si è conclusa e sta per avviarsi l’esperienza della nuova amministrazione comunale? E’ la domanda che viene posta nella nota che pubblichiamo a seguire a firma di Alfredo Morfini a nome dell’Area Schlein del Partito Democratico Matera che, scrive, “vive una situazione paradossale e imbarazzante“, non essendoci notizie in merito all’esito “di alcuni ricorsi pendenti di fronte alla commissione di garanzia” e nemmeno se esso “ha ancora agibilità democratica o è di fatto commissariato.” Situazione aggravata anche dal mutismo del livello provinciale dem, ragion per cui lecitamente ci si chiede se esso “serva o sia mai servito a produrre una sola decisione politica in tutti questi anni.” Da qui la necessità di “un pronunciamento del Commissario Regionale del PD Basilicata, Sen. Daniele Manca, sulla questione amministrativa al Comune di Matera” considerato che “le scelte che saranno compiute nei prossimi giorni condizioneranno la politica cittadina e regionale nei prossimi anni”, ma anche la acquisizione di una “decisione sul partito della città” per capire se si intende andare verso un “rilancio degli attuali organismi dirigenti oppure nel logico commissariamento.” Caro Manca, dunque, se ci sei batti un colpo! La vicenda politica materana non può attendere oltre.

COMUNICATO STAMPA

“La situazione politica che si è venuta a creare al Comune di Matera dopo la I seduta del Consiglio comunale merita una riflessione approfondita. Tralasciando al momento la classica analisi del voto, si vorrebbe richiamare l’attenzione della politica e dei cittadini su alcune questioni non più rinviabili.

Il Partito Democratico di Matera vive una situazione paradossale e imbarazzante. Dopo la candidatura di Roberto Cifarelli a sindaco, del segretario cittadino e di diversi componenti della direzione all’interno di liste civiche dello schieramento “riformista” e la non presentazione della lista del PD nel centrosinistra, siamo di fronte a un congelamento pericoloso degli organismi dirigenti. Non è dato sapere al momento l’esito di alcuni ricorsi pendenti di fronte alla commissione di garanzia, né se il PD ha ancora agibilità democratica o è di fatto commissariato anch’esso.

A tal riguardo non brilla per attivismo nemmeno il Partito Democratico della Provincia di Matera che persegue un atteggiamento “pilatesco” e molti compagni si chiedono se serva o sia mai servito a produrre una sola decisione politica in tutti questi anni.

Molti iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico vivono questa situazione frustrante, proprio nel momento in cui servirebbe tracciare una rotta politica che insieme alla dimensione locale recuperi i fatti globali che stanno dettando l’agenda generale. E anche le numerose sollecitazioni che vengono dai movimenti e dalle associazioni della sinistra materana restano tuttora lettera morta, non avendo nel PD cittadino un punto di riferimento.

Sarebbe importante a tal riguardo un pronunciamento del Commissario Regionale del PD Basilicata, Sen. Daniele Manca, sulla questione amministrativa al Comune di Matera dove le scelte che saranno compiute nei prossimi giorni condizioneranno la politica cittadina e regionale nei prossimi anni, ma soprattutto una decisione sul partito della città che vada nel rilancio degli attuali organismi dirigenti oppure nel logico commissariamento.” Alfredo Morfini – Area Schlein Partito Democratico Matera