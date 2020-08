Il palco per i comizi è stato allestito già da alcuni giorni in piazza Vittorio Veneto e, in attesa, che lo utilizzino sindaci, partiti e liste, ci pensano i piccoli a esibirsi. Del resto la collocazione è quella naturale. In piazza dove si fa lo struscio serale, con mascherina, e dove i turisti sono di casa. Ma i social impazzano ed è il mezzo immediato per arrivare ai potenziali elettori, ma c’è il rovescio della medaglia : insistere o intasare troppo Facebook, instagram, watsapp, youtube potrebbe portare l’effetto opposto quando i candidati sindaci sono 6, supportati da 19 liste e oltre 500 candidati. E allora il porta a porta, guardarsi negli occhi e capire se arriverà il consenso è il segno della concretezza. Ma conta anche saper confrontarsi con la gente. Pochi hanno la vis oratoria. Tanti una buona parlantina. E allora, come suggerisce Antonio Serravezza, prosindaco delle nostre parti, perchè i sindaci non si sfidano o incontrano gli elettori in sicurezza sul piazzale del castello? Buona proposta, magari su un tema culturale, visto che il 31 agosto alle 19.00, i sei sindaci si incontreranno allo stadio ‘Gaetano Scirea’ per parlare di sport.



Manca meno di un mese alle votazioni e siamo solo alla presentazione delle liste. Al momento vige totale tatticismo tra i sei schieramenti in contrapposizione per la leadership comunale. Quindi confronti sui programmi (e non solo) per il momento posticipati. La calma, però, sembra essere destinata a perdurare ancora per poco. Non appena saranno smaltite a pieno le fatiche della lunga fase che ha portato alla volata finale per la creazione degli schieramenti, le parti in causa sono pronte ad affilare le armi e a dare una intensa caccia al voto, spostando l’attenzione su quello che sarà il tradizionale rito del porta a porta.

Ancora in forse, invece, lo spazio che potrebbe essere dedicato allo svolgimento dei comizi. Tutti gli schieramenti attendono valide delucidazioni per sapere come procedere tenendo conto delle probabili prescrizioni sanitarie in tema di contenimento dal virus a corona. Sotto questo punto di vista i prossimi giorni si presenteranno determinanti per definire le strategie in vista del voto del 20 e 21 settembre.

Visti i tempi in cui viviamo io suggerirei alle autorità di localizzare uno spazio circoscritto e sicuro dedicato ai comizi e io suggerirei di attrezzarlo sul Castello con un palco e duemila sedie distanziate tra loro. Piazza Vittorio Veneto è impraticabile anche perché è luogo di passaggio di turisti e non garantirebbe le distanze richieste. Dobbiamo adattarci ai tempi e comprendere tutti quanti che prima di tutto dobbiamo pensare alle norme nazionali sulla salute specialmente in questo periodo pre autunnale