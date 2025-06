Comizi di chiusura per Cifarelli, Nicoletti e …i referendum

Venerdi 6 giugno ultime battute della campagna elettorale per le comunali di Matera in vista del voto per il ballottaggio per la elezioni del sindaco. Toccherà a Roberto Cifarelli alle 19.00 per la coalizione ‘’riformista’’ tenere il comizio in piazza Vittorio Veneto. Alle 21.00 la parola ad Antonio Nicoletti per la coalizione di centrodestra. Ma non si esclude che all’ultimo momento possa arrivare per entrambi il saluto o il supporto di un nome della politica nazionale. Tutto da vedere a 48 ore buone dal silenzio elettorale ufficiale, che continuerà fino a lunedi’ alle 15.00 sui social e il porta a porta, per convincere gli indecisi a recarsi alle urne e a votare per l’uno o per l’altro. Vedremo. Solitamente al ballottaggio c’è un calo. Stavolta, ricordiamo, si vota anche per i referendum sul lavoro e per la cittadinanza con schieramenti contrapposti. Tanti ‘’Sì’’ secchi o con distinguo nell’area nazionale di centrosinistra ma con posizioni contrarie nel centrodestra che vanno dal ‘’No’’ all’astensione o ”vado al seggio e non prendo la scheda” come hanno dichiarato alcuni esponenti di governo. E il voto sui referendum potrebbe essere quel valore aggiunto o disgiunto destinato a pesare sugli indecisi. Per la cronaca la Cgil, come da comunicato stampa, con il segretario regionale Fernando Mega e quella nazionale Daniela Barbaresi, terrà un comizio alle 20.00 tra gli interventi dei candidati sindaci Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti. Venerdì in piazza fino alla fine. Ci sta…