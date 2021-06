Assemblea all’aria aperta, in sicurezza, a Matera nell’anfiteatro di Lanera, con tanta franchezza per stare in rima e con gli accenti meridionali, di un Sud che guarda al Sud del Mondo con i problemi di sempre da risolvere : dal diritto a vaccinarsi ma evitando le inevitabili speculazioni delle Big Farma che hanno ricevuto corposi finanziamenti pubblici alla risorsa acqua, dallo sfruttamento di manodopera a una bilancia di pagamenti con un piatto (quello dei Paesi poveri) che piange miseria.



E poi le questioni dei diritti, dalle libertà di espressione a quella di vivere sulla propria terra senza l’abbraccio asfissiante o mortale di quanti promettono aiuto se non per proprio conto. E poi sostenibilità, globalizzazione, innovazione dalla Stellantis di Melfi al centro prove dei droni di Grottagie per usi civili in Medioriente. Il Comitato Basilicata No Profit on People and Planet” con tutte le anime che lo compongono, e del quale abbiamo riportato Memorandum e promotori in precedenti servizi, ha mostrato pur nel numero contenuto degli interventi di aver volontà e concretezza nel portare avanti obiettive e battaglie con un Forum che andrà oltre il G20. Messaggio chiaro che arriverà a Bari, a Matera il 29 e il 30 a Brindisi. Ministri e governi ne tengano conto riflettano. Il Sud del mondo va sempre più a Sud… Serve discontinuità.