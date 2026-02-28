Comitati di quartiere e beni comuni.Ma per la ”Comunità” serve concretezza…

L’incontro è stato proficuo, come riporta il resoconto di Michele Saponaro, dopo l’incontro di ”Comunità” nella sala consiliare della Provincia di Matera https://giornalemio.it/politica/matera-e-la-rete-dei-quartieri-prova-a-costruire-comunita/, ma ora occorre passare dalle enunciazioni teoriche, dei buoni propositi, alla applicazione pratica. Valutazione sulla bozza di regolamento, che conoscono gli addetti ai lavori, ma che la città non conosce per poter fare proposte, critiche. Andrebbe pubblicizzato sul sito web di Comune, associazioni e nel corso di incontri tematici.Altrimenti si riproporranno gli stessi errori del passato, con documenti redatti a tavolino nel chiuso delle commissioni, ma senza che i veri destinatari- i cittadini- possano essere protagonisti della democrazia partecipata. Saponaro apprezza il riconoscimento dei Quartieri nello Statuto comunale immaginiamo, ma resta perplesso-e a ragione sul loro ruolo consultivo. Non è una novità. Vecchia impostazione. Senza co-responsabilizzazione non c’è partecipazione e le distanze tra cittadini e governo degli enti locali e nazionale(aggiungiamo) finiscono con l’alimentare disimpegno, delusione e distanze. Un regalo per chi lavora all’autarchia… E allora Saponaro annuncia laboratori aperti attivati dalla Rete per coinvolgere i cittadini. Non basta. Ora tocca all’Amministrazione comunale, nelle diverse articolazioni, concretizzare il percorso.- Quest’anno ricorre un evento importante, che sta passando quasi in silenzio. Sono gli 80 anni della Costituzione repubblicana, che tra attacchi diretti e subdoli, di pseudoriformismo,vede erosa la sua base democratica. Associazioni e comitati di quartiere dovrebbero svolgere una funzione di stimolo in tal senso e magari sollecitare l’Amministrazione a concedere e a individuare un luogo fisico di dibattito e partecipazione. Fare rete…e su questo siamo d’accordo. Siamo per la democrazia reale,non per quella liquida della dimensione alienante del parlarsi addosso sui social. Michele, datti, diamoci da fare.



FARE DEMOCRAZIA, NON SOLO PARLARNE

Sala della Provincia gremita per il Seminario sulla partecipazione attiva e l’amministrazione condivisa

Sala della Provincia stracolma nel pomeriggio di ieri per il Seminario promosso dalla Rete delle Associazioni di Quartiere Materane. Una partecipazione ampia e qualificata: non solo i quartieri, ma il volontariato sociale, culturale, della cura, associazionismo professionale e civico. Presente anche una parte significativa dell’Amministrazione comunale, con il Sindaco Antonio Nicoletti e l’Assessora con delega alla partecipazione civica.

Il Seminario ha segnato un passaggio importante: non un momento di protesta, ma una proposta strutturata. La Rete ha formalmente rilanciato l’adozione del Regolamento per la gestione condivisa dei beni di interesse generale, strumento già diffuso in molte città italiane, che rende operativi i principi costituzionali della sussidiarietà attraverso coprogrammazione, coprogettazione e patti di collaborazione tra Comune e cittadini attivi.

Il punto di partenza non è teorico ma concreto. Chi opera nei quartieri conosce bene tre ostacoli: la sfiducia verso una Pubblica Amministrazione percepita come distante; la scarsità di risorse; la frammentazione del volontariato, che da solo non regge nel tempo. Per questo il civismo oggi deve compiere un salto di qualità: da rivendicazione episodica a infrastruttura stabile di collaborazione.



Nel corso dell’incontro è stata espressa una valutazione critica ma costruttiva sulla bozza di regolamento per i Consigli di Quartiere presentata dall’Amministrazione. Il riconoscimento dei Quartieri è un passaggio positivo, ma non può limitarsi a una funzione consultiva: deve inserirsi in un quadro di vera amministrazione condivisa, con responsabilità comuni, trasparenza e parità tra pubblico e privato sociale.

La Rete ha quindi annunciato l’avvio di laboratori aperti sulla partecipazione attiva e sugli strumenti giuridici dell’amministrazione condivisa, a partire dai patti di collaborazione, per formare cittadini e associazioni all’uso consapevole di questi strumenti.

La palla ora è nelle sedi istituzionali. Ma il percorso non si ferma. L’obiettivo è ampliare progressivamente la partecipazione, coinvolgere nuove energie civiche e costruire un’architettura democratica capace di contrastare il declino sociale e rafforzare la coesione della città.

Fare democrazia, non solo parlarne.