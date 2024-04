Comincia con il ministro Lollobrigida(Fdi) il tour dei big in Basilicata

E ora 20 giorni di campagna elettorale ”pancia a terra”, come ripetono in tanti che sperano di riuscire a ottenere consensi per far parte del nuovo consiglio regionale: 13 posti per la provincia e sette per quella di Matera. Non è facile per nessuno, sia per quanti puntano alla riconferma e sia per quelli che si cimentano per la prima volta. E del resto occorre superare due scogli: quello dello zoccolo duro del ” non voto” ( la volta scorsa si recò il 53,5 per cento degli aventi diritto) e sia per il rimescolamento di carte che ha visto candidature trasversali, nei maggiori schieramenti, con o senza simbolo, e con tanto di crisi di identità nell’elettorato. Staremo a vedere, aldilà di proiezioni, sondaggi e ‘auspici”. Auguri…Domani 3 aprile a Matera il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida sarà a Matera per la presentazione al cinema comunale dei candidati di Fratelli d’Italia, che è il partito di governo del presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Un evento pubblico, che segue la presentazione a Matera del candidato e assessore all’ambiente Cosimo Latronico del quale riportiamo più avanti il comunicato. Non è escluso che fino alla chiusura ufficiale della campagna elettorale ( sui social continuerà senza sosta, come è prassi per ricordare o convincere che occorre andare a votare e per il candidato giusto) altri leader nazionali di Fdi arrivino in Basilicata e alcuni anche a Matera. Lo stesso valga per i partiti degli schieramenti di centrodestra ( Fi, Lega, Noi moderati, Italia Viva, Azione, Dc) a sostegno di Vito Bardi e del campo progressista, come è stato ribattezzato l’ex centrosinistra) per Piero Marrese ( Pd, M5s, Psi, Verdi, Sinistra italiana, Basilicata bene comune) e per Volt a sostegno di Eustachio Follia. Attendiamo di conoscere programmi e risposte credibili, per una regione alle prese con i problemi di sempre e con una ridotta autonomia decisionale. Ed è questo il brodo di coltura dell’astensionismo, che – piaccia o no- continua a bollire nel pentolone del qualunquismo.



LA NOTA DI FDI

Il ministro Lollobrigida mercoledì alle 10 sarà a Matera e nel pomeriggio in Val d’Agri

Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, Francesco Lollobrigida, sarà in Basilicata mercoledì 3 aprile. In mattinata alle ore 10 al cinema comunale “Guerrieri” parteciperà alla presentazione delle liste elettorali di Fratelli d’Italia, fortemente voluta nel centro della città dei Sassi. Nel pomeriggio, invece, il ministro sarà in Val d’Agri. Entro la fine della prossima settimana è atteso a Matera anche il sottosegretario del medesimo ministero, Patrizio La Pietra: “Entrambi affronteranno i temi al centro della campagna elettorale per le regionali in Basilicata – spiega il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto – in particolare il ministro Lollobrigida incontrerà i rappresentanti delle istituzioni e soprattutto gli agricoltori della provincia di Matera e Potenza per ascoltare personalmente le istanze del territorio per rispondere a dubbi e spiegare le azioni portate avanti dal governo a sostegno del comparto. Alla Commissione Ue è stato chiesto un passo indietro rispetto alle politiche ideologiche che fino ad ora hanno gravato sul nostro settore primario quale quello dell’agricoltura”.



Apertura campagna elettorale Latronico

Aprendo la sua campagna elettorale a Matera, il candidato di Fratelli d’Italia alle prossime regionali lucane, Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, ha tracciato un bilancio delle azioni strategiche messe in campo nell’ultimo biennio. Innanzitutto il bonus gas che ha interessato 140 mila famiglie lucane per le quali la Regione Basilicata ha pagato 90 milioni di euro nell’ultimo anno termico. “Un’azione strutturale che varrà per almeno nove anni, pari alla durata delle concessioni minerarie , un vantaggio mai ottenuto prima e che è il risultato delle negoziato che il governo bardi ha saputo concludere con le concessionarie. Poi il bando per la transizione energetica – ha aggiunto Latronico – che ha finanziato per 40 milioni di euro 6 mila impianti energetici da rinnovabili fotovoltaici e termici destinati alle famiglie lucane. Il prossimo 8 aprile – ha annunciato Latronico- si aprirà la seconda finestra per altri 40 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di altri 6000 impianti . La Basilicata nel giro di pochi anni potrà contare su 12 mila impianti domestici che permetteranno risparmi elettrici di circa 1.000 euro annuo a famiglia per 25 anni ed un consistente abbattimento di emissioni di Carbonio . Uguale misura di decarbonizzazione e’ quella a favore del fabbisogno energetico di acquedotto lucano che grazie ad un progetto no oil con Eni e Schell porterà alla realizzazione di tre parchi fotovoltaici di 50 mwp che soddisferanno i 2/3 del fabbisogno energetico di Acquedotto lucano che nel 2022 ha pagato 50 milioni di euro di costi energetici . Questo negoziato e le relative economie hanno permesso da subito il risparmio nella bolletta idrica per 70 mila famiglie con reddito familiare entro 30 mila euro. Si tratta solo di alcune azioni compiute nel senso della valorizzazione delle risorse naturali e della loro finalizzazione nella direzione delle efficienza e della sostenibilità economica e sociale” ha concluso l’assessore regionale.