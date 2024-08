Colpi di sole per Meloni e &… che sul fisco, prendono fiaschi

A reti unificate nei Tg la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed altri esponenti di Fratelli d’Italia (e non solo) spendono e spandono una balla sesquipedale sul fisco. Senza che nessuno -nel contempo- lo faccia notare. Sarà la calura o l’effetto di qualche bevuta in più a Ferragosto ma Meloni & C. si stanno vantando con gli italiani di: “Successi straordinari sul fronte del gettito“, da cui ne consegue che “Otteniamo sempre più successi contro l’evasione“, ovviamente “in contrasto con le sterili polemiche della sinistra”. E vai! Lo spunto per la stura è il bollettino di Finanza pubblica, fabbisogno e debito di Bankitalia (che tra l’altro informa della salita del debito pubblico, a giugno, al nuovo record di 2.948,5 miliardi, su cui ovviamente i nostro sorvolano), da cui si prendono i dati sull’andamento delle entrate tributarie che a giugno, sono ammontate a 42 miliardi contro i 38,2 del giugno 2023, segnando un aumento del 9,9% (nel primo semestre l’incremento è del 7,5%). Ma non sono numeri nuovi, non sono una novità. Gli stessi dati erano contenuti nel bollettino del Mef di inizio agosto, che mostrava come l’aumento si dovesse soprattutto alle imposte dirette, dall’Irpef (grazie al buon andamento del mercato del lavoro) alle ritenute su interessi e premi versati dagli istituti di credito. Nulla a che fare con il fisco. E allora, perché riparlarne? Per montare una più ampia e magnifica narrazione delle gesta del governo su fisco ed evasione. Ed ecco il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, affermare che “negli ultimi cinque anni” sarebbe crollata “dal 21% al 16%” grazie a “uno Stato finalmente amico e alleato dei contribuenti, grazie alle riforme del governo Meloni che hanno semplificato efficacemente il Fisco” ottenendo “risultati positivi, neanche lontanamente immaginabili fino a pochi anni fa, quando governavano forze politiche di sinistre opprimenti e vessatrici, lontane da cittadini e imprenditori”. Evviva noi i buoni e abbasso loro, i cattivi. Peccato, però, che sia una balla, in quanto siamo in presenza di una vera e propria appropriazione indebita di cifre. Infatti, quelle citate da Foti, con il suo beneamato governo non ci azzeccano una cippa. Esse sono relative a diversi anni fa, ovvero quelle contenute nelle relazioni annuali della commissione del Mef incaricata di calcolare il cosiddetto tax gap, cioè la distanza tra le imposte dovute (se tutti fossero contribuenti fedeli) e quelle effettivamente versate. Esattamente a quella più recente, aggiornata a gennaio, in cui si dice che “il gap, superiore al 21% nel 2016, è in effetti sceso al 15,2%“. Ma trattasi del periodo 2016-2021, ovvero una analisi effettuata sui dati dei conti nazionali che l’Istat rende disponibili con un certo ritardo (infatti, la stima sul 2024, arriverà solo tra due anni). E il governo Meloni è nato solo il 22 ottobre 2022. Della serie, che bisogna fare per campare.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.