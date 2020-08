Lo scriviamo da quattro lustri buoni con la crisi dei partiti e la proliferazione delle liste civiche, di diversa impostazione e ispirazione, siamo al voto ‘’spaccafamiglie’’ con amici, parenti, compari, comari e riferimenti obbligati di compensazione o di atto dovuto che alla fine pesano nella scelta su chi votare con uno scontato perché. E più la dimensione è piccola, provinciale e più le scelte obbligate pesano. E come la mettiamo quando si è legati a un’area ( le ideologia sono andate…da tempo) a un solco che fa turare il naso quando si è davanti ai campi di campo, divisa da ‘’salto della quaglia’’? Ormai ripetono in tanti c’è un ‘contenitore’ temporaneo dove candidarsi ed è inutile stare a sottilizzare: oggi nella lista della Luna piena e la prossima volta in quella della Luna calante. Magari, paradossalmente, accanto a chi mai ci sarebbe attesi di trovare. E allora imbarazzo da sciogliere con il voto disgiunto. Il sindaco lì , per bandiera o per ponderate scelte di capacità, e il candidato a cui non si può dire di ‘’No’’ dall’altra parte. I risultati, come accaduto in passato, possono portare a sorprese.



Cinque anni fa era in testa Salvatore Adduce(PD) per il centrosinistra. Al ballottaggio il sorpasso di Raffaello De Ruggieri (Matera 2020, pezzi di centro destra, centrosinistra e civiche) con una regia trasversale che ribaltò sondaggi e fece saltare i sondini del potere. Poi sappiamo come è andata al ballottaggio e poi con cambiamenti di maggioranza nell’Arca di Noè,da una maggioranza di centrodestra fino alla proposta di sponda del Governo di Unità Municipale e l’ingresso del Pd e centrosinistra con un avvicendamento anche nella Fondazione Matera-Basilicata 2019. Copione possibile anche questa volta nonostante sei candidati sindaci con una base e un supporto con sensibilità diverse. Tre di area moderata, il vecchio centrosinistra depurato dopo la gestione renziana della Sinistra militante, con Giovanni Schiuma ( PD, Programma Matera,Innoviamo Matera, Matera per Giovanni Schiuma, Matera Futura), Nicola Trombetta (Liberi), Luca Braia ( Matera 2029), due alternative – da quanto affermato dai referenti- alle passate gestionali municipali- con Domenico Bennardi (M5S, Psi -Verdi, Matera, 3.0 e Volt) e Pasquale Doria (Matera Civica e Matera Libera). Infine Rocco Sassone di centro destra sulla carta, ma che ha accolto anche esponenti di area di centrosinistra, con Lega Salvini Basilicata, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo per Matera, Matera Patrimonio Comune e la lista del candidato sindaco ‘’Matera sempre insieme’’. Il voto disgiunto può portare sorprese, anche al ballottaggio. Niente di più facile che per prendere il Comune maturi una maggioranza trasversale…