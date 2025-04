Coalizione per Saverio Acito Sindaco: il Commissario si limiti all’ordinaria amministrazione

“Tra qualche mese Matera avrà un nuovo sindaco e un nuovo Consiglio comunale, buttandosi alle spalle una pagina politica non proprio gradevole per la città e la sua immagine ormai internazionale. Al commissario prefettizio Raffaele Ruberto e al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto e che si sta svolgendo per non paralizzare la città. Tuttavia, pur apprezzandone l’operato, riteniamo che l’azione commissariale, in alcune occasioni, stia esulando dai connotati prettamente di “gestione ordinaria” della città per sfociare in valutazioni che attengono invece al dibattito politico.” E’ quanto lamenta la coalizione (Per Matera Capitale e UdC) che sostiene la candidatura a Sindaco di Saverio Acito in una nota che così prosegue “Pensiamo, anche accogliendo le sollecitazioni che ultimamente ci giungono dai cittadini e dalle associazioni di categoria, a temi come l’urbanistica, il piano del commercio o, ancora, dell’arredo urbano. Osare attuare tutte le decisioni prese da un governo che è stato sciolto, infatti, rischia di provocare valutazioni non congrue rispetto ai disegni della città futura. D’altronde manca poco alle Amministrative che, ci auguriamo, possiamo garantire alla nostra amata città la meritata governabilità e il meritato futuro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.