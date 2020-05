“L’inedito contesto determinato dalla pandemia Covid 19 ha posto, repentinamente, il nostro Paese di fronte ad una eccezionale crisi sanitaria, economica e sociale. Un evento senza precedenti nel mondo globalizzato che, oggi, richiede un impegno altrettanto straordinario per il suo superamento.

Di fronte a tali eventi Coalizione Civica per Matera rivolge un appello alle Istituzioni, alle forze politiche, sociali e produttive della nostra città, per costruire un sistema di cooperazione tra istituzioni pubbliche e private, organizzazioni sociali e cittadinanza attiva. Un sistema che, mettendo da parte egoismi, antagonismi e posizionamenti personali in vista della campagna elettorale, metta assieme e valorizzi le energie positive di cui la città è ricca per costruire un nuovo progetto strategico per Matera.”

E’ quanto scrive in una nota Coalizione Civica per Matera con cui propone la istituzione in città di un “Osservatorio Territoriale Permanente” per elaborare proposte su da farsi. Il documento così prosegue:

“Riteniamo che, in questo difficile momento storico, si debbano mettere da parte le divisioni politiche strumentali per la ricerca del mero consenso, e procedere rapidamente alla costruzione di un clima di collaborazione nel superiore interesse della città e dei suoi cittadini che stanno per essere investiti da uno “tsunami” senza precedenti.

E’ per questo scopo che proponiamo al Sindaco di Matera, nel suo ruolo istituzionale di rappresentante di tutti i cittadini, di farsi promotore della costituzione di un “Osservatorio Territoriale Permanente”, inclusivo e partecipato, che abbia, quale finalità, quella di analizzare ed approfondire le criticità ed i bisogni emergenti e proporre, cogliendo le opportunità e le risorse presenti, soluzioni e programmi per un “nuovo sviluppo”.

Una mobilitazione per un nuovo progetto locale che necessita, altresì, del coinvolgimento delle altre Istituzioni municipali, Giunta e Consiglio Comunale, che riconoscano e facilitino la costituzione ed il funzionamento dell’“OTP”. Un luogo di analisi ed elaborazione di proposte necessario per interagire più efficacemente con la task-force regionale, per organizzare tempestivamente le risposte più adeguate alle novità normative e alle disposizioni del Governo nazionale nonché di confronto costante sull’attività amministrativa comunale.

Coalizione Civica per Matera ha già avviato un “pezzo” di questo lavoro con la creazione, nei giorni scorsi, di un Tavolo permanente del welfare culturale, organizzando un’ampia rete di soggetti impegnati nei servizi socio-assistenziali, sanitari, culturali, artistici e sportivi.

Ridisegnare, ripensare e riorganizzare la città insieme ai cittadini in un rinnovato spirito cooperativo è, a nostro avviso, l’unica possibilità per affrontare la crisi attuale e le sue conseguenze ed al tempo stesso cogliere questa “opportunità” per fare di Matera una città più accogliente, solidale, giusta e produttiva.

Vogliamo sperare che il Sindaco, i Consiglieri e le forze politiche sappiano cogliere questa proposta e farsi parte attiva di un nuovo percorso di unità cittadina; un percorso in grado di legittimare, al contempo, questo supplemento di mandato elettorale conseguenza di un evento straordinario e non di democratiche elezioni.”