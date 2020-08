Hanno ucciso “Coalizione Civica per Matera” chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità….non si sa neanche il perchè, neanche se avran fatto qualche sgarro all’industria dei lacchè…

Citazioni musicali a parte, in queste ultime ore febbrili in cui nella Città dei Sassi si cerca di completare liste e accordi di coalizione per le prossime elezioni comunali, c’è un silenzio impenetrabile intorno a cosa farà Coalizione Civica per Matera, un pur interessante e ambizioso laboratorio nato dalla comunità che aveva vissuto l’esperienza delle ultime elezioni regionali a sostegno del professor Valerio Tramutoli……e dedicato proprio a questa scadenza elettorale.

Da qualche giorno, un collega che scrive su questo blog ci dice di aver provato -senza esito- a contattare il presidente del sodalizio politico Giuseppe Miolla e noi stessi, prima di scrivere questo pezzo, gli abbiamo inviato un messaggio rimasto senza risposta.

E’ una curiosità che non nasce tanto per le sue potenzialità elettorali non ponderabili a vantaggio di questo o quel candidato sindaco ma per la progettualità innovativa che ha declamato di voler incarnare, per un percorso programmatico per la città già definito e che ha avuto una sua indiscutibile dignità e proficuità. Insomma una risorsa utile ad innovare la politica cittadina.

Sarebbe davvero eclatante (un fallimento) la sua assenza dalla competizione per cui è nata e lavorato in questi lunghi mesi con un afflato innovativo e di sinistra, diciamolo. Una notizia non certamente positiva per il miglioramento della qualità della politica locale.

Ma è quanto sembrerebbe sia stato deciso, almeno a leggere un passaggio dell’intervista rilasciata oggi a ” Il Quotidiano del Sud” da Tramutoli sullo stato degli accordi-non accordi con il PD e altri nei comuni in cui si andrà a votare in Basilicata.

A specifica domanda di Leo Amato su Matera, ha risposo: “A Matera abbiamo sostenuto il progetto di Coalizione civile che voleva essere un’occasione per allargare il campo sull’onda di quanto fatto da Lbp (Lista Basilicata Possibile). Ora che questa cosa si sia risolta nella decisione di saltare questo turno è una cosa che non mi entusiasma, visto che è un processo partito anche bene da un anno, con gruppi di lavoro, scrittura del programma eccetera. E’ una decisione che devo rispettare naturalmente. LBP però mantiene la sua autonomia e nel prossimo direttivo valuteremo se su Matera ci sono proposte che rappresentano al meglio le nostre politiche a cui esprimere sostegno. Visto lo spettacolo dato da Matera negli ultimi mesi penso che una lista così sarebbe proprio necessaria per evitare di dover decidere tra vecchi e vecchissimo.”

Una decisione non resa pubblica (cosa grave e non usuale) e quindi evidentemente assunta certamente non in piena condivisione dalle varie anime che animavano CCM.

Al punto che dalle parole di Tramutoli si evince che la casa madre Basilicata Possibile potrebbe ancora decidere di scendere in campo con una propria lista e/o comunque a sostegno di qualche candidato in corsa.

Vedremo. Si attendono magari notizie da parte del presidente dell’associazione….anche per onorare uno slogan così molto impegnativo:

Sulla pagina facebook di Coalizione Civica per Matera in un post del 25 luglio c’è la bozza del programma elaborato: https://docs.google.com/document/d/1G4W6hAyEmQsxKaehUtxHNncf4gZfpd9XkpaU-T82amY/edit?fbclid=IwAR3i4APMz9sof9v7Z8fO6bBYXEwe8vTdyZQv2YFUQO0-WzDiTNpthkdzwKw

…mentre è solo dell’8 luglio un comunicato che resocontava sui difficili “lavori incorso” per la costituzione di una coalizione di centro sinistra a cui provava a dare una sferzata: