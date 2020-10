Coalizione Civica per Matera, pur assente dalla competizione comunale con una propria lista, ha diffuso una nota a sostegno di Domenico Bennardi nel ballottaggio di domenica prossima.

Una presa di posizione netta rispetto al paventarsi di “atteggiamenti pilateschi“, perchè bisogna fare “tutto il possibile perché non accada a Matera quello che è avvenuto a Potenza a causa dell’irresponsabilità e della miopia di un ceto politico che ha consegnato il capoluogo di regione alla Lega.”

Una pratica che sembra ispirata dall’invettiva gramsciana: “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti.”

Un esempio che aspetta di essere emulato con prese di posizioni chiare e mobilitazione attiva in queste ultime ore decisive da parte di altri soggetti che hanno, invece, partecipato alla competizione elettorale e sembrano incredibilmente nicchiare -quasi indifferenti- dinanzi all’ipotesi che venga eletto a Matera un sindaco che è stato nominato da Salvini.

Ma ecco il testo del documento:

“Per quasi un anno abbiamo lavorato incessantemente a creare le condizioni per costruire un campo largo e unitario delle forze di centrosinistra con un progetto di città credibile, condiviso e all’altezza delle sfide di questo tempo. È andata come abbiamo visto ma ci sarà modo più avanti di discutere e approfondire cause e responsabilità della frammentazione politica che si è determinata, per porvi rimedio e fare in modo che non si ripeta in futuro.

Ora siamo qui alla vigilia di un ballottaggio che si poteva evitare perché i dati elettorali dicono chiaramente che nelle condizioni giuste questa competizione si poteva addirittura vincere al primo turno.

Prendiamo atto che in tanti finalmente si preoccupano del pericolo rappresentato da una destra quanto mai rozza e aggressiva che a Matera non era più stata così forte e organizzata dall’inizio degli anni 2000.

Ma registriamo, nostro malgrado, che mentre tanti si preoccupano, alcuni non hanno ancora imparato la lezione assumendo atteggiamenti pilateschi per la sola ragione di non poter ampliare il proprio orticello. Alla rigidità si reagisce con altrettanta rigidità continuando a replicare le logiche ottuse che diffusamente praticate hanno portato la città sull’orlo del baratro.

“Faremo tutto il possibile perché non accada a Matera quello che è avvenuto a Potenza a causa dell’irresponsabilità e della miopia di un ceto politico che ha consegnato il capoluogo di regione alla Lega.

È il momento di dimostrare che gli interessi generali vengono prima dei destini personali e ci auguriamo che tanti altri la pensino allo stesso modo e trovino il tempo e il coraggio di entrare in sintonia con la richiesta di cambiamento che ancora una volta cresce nel corpo vivo della società materana.

La città della pace, medaglia d’oro al valore civile e medaglia d’argento al valore militare, non può essere tradita ancora, non può diventare preda di interessi speculativi nelle mani di “leghisti” e “sovranisti” dell’ultima ora animati da sete di potere né può essere ulteriormente vittima di pochi personaggi senza scrupoli e senza dignità.”

Così scrivevamo il 10 dicembre del 2019, così la pensiamo a maggior ragione oggi e per questo il 4 e 5 ottobre Coalizione Civica per Matera sosterrà senza se e senza ma Domenico Bennardi alla carica di sindaco di Matera.”

Il direttivo di Coalizione Civica per Matera