Ciro Candido, un esempio nel ricordo delle lotte contadine

A 100 anni dalla nascita ha lasciato una eredità importante, fatta di impegno, militanza e di amore per la propria terra e per quanti con lui si sono impegnati per lavorarla e per dare un futuro a un territorio, che ha dovuto lottare contro resistenze e diritti negati. Ciro Candido, lavoratore, sindacalista, politica è stato soprattutto questo. Un esempio per sé e per gli altri e per questo non si è risparmiato, pagando a volte in prima persona, con il carcere, finendo nella stessa cella di Rocco Scotellaro. Un combattente come lui, che un comitato a Montescaglioso ricordare con alcune iniziative nel corso dell’anno. Ce ne parla in una breve nota Francesco Candido che, con altri, continua a coltivarne pensiero e figura per le giovani generazioni. La storia di Montescaglioso, della Camera del Lavoro sono una eredità da non disperdere. E’ la memoria e il futuro della nostra terra.



IL RICORDO DI FRANCESCO CANDIDO

CIRO CANDIDO 2 maggio 1923 – 2 maggio 2023, 100 anni dalla nascita .

“Con un ricordo di Ciro già pubblicato dal CEA e un video prodotto da Franco Mazzoccoli, a entrambi va il ringraziamento. Nel corso dell’anno cercheremo di ricordare il ruolo e le azioni di Ciro. Ricordiamo con profondo rispetto una personalità che ha segnato la storia di Montescaglioso nel secondo dopoguerra quale dirigente del movimento contadino in un momento storico in cui la lotta per la terra e lo smantellamento del latifondo costituirono il simbolo più importante dell’irrompere sulla scena politica delle classi sociali più emarginate. Da lavoratore delle cave Ciro Candido costruisce il proprio ruolo con indubbie qualità carismatiche rimaste intatte negli anni, che rappresentavano per il movimento contadino elementi di certezza nelle strade da intraprendere per affermare i propri diritti e suscitavano negli avversari, nonostante la radicalità del conflitto sociale in atto, un grande rispetto. Lucida e pienamente consapevole dei tempi anche la sua attività di amministratore volta a garantire al comune che amministrava, opere pubbliche necessarie in un momento di forte trasformazione economica e opportunità di lavoro per la gran massa di braccianti e contadini espulsi dal mercato del lavoro a causa dei processi di trasformazione e meccanizzazione dell’agricoltura. Negli anni Settanta riesce ad innestare sul corpo del PCI, l’inserimento di giovani, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, garantendo con notevole anticipo nel panorama politico regionale, l’adeguamento ai nuovi contesti sociali ed il rinnovo della dirigenza politica della sinistra.



*Ciro Candido é il secondo a destra al momento del suo reinsediamento come sindaco di Montescaglioso. Due mesi prima al momento del suo insediamento arrivarono i carabinieri e lo arrestarono, era nella stessa cella in cui due anni prima era stato rinchiuso Scotellaro….