Circonvallazione di Altamura. Anas continua interventi

Il problema della viabilità è di quelli vitali per l’economia e la vita dei cittadini, e non solo altamurani, tant’è che per lavori come quelli in corso sulla circonvallazione c’è stato bisogno del continuo interessamento dell’Amministrazione comunale .Sul fronte dei lavori pubblici l’ente fa sapere che ‘’avanzano i lavori per la sistemazione idraulica e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane e di “fogna bianca” che serviranno a evitare l’afflusso di grandi portate di acqua nel quartiere San Giuliano – Fornaci di Altamura’’. In corso attività per il sociale, il soggiorno estivo per gli anziani. E c’è attesa anche per l’animazione estiva con la presentazione del cartellone, nel corso di una conferenza stampa in settimana.



2 luglio 2024

Comunicato

Lavori per la rete pluviale e la fogna bianca in via Bari e zona San Giuliano-Fornaci

Avanzano i lavori per la sistemazione idraulica e la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane e di “fogna bianca” che serviranno a evitare l’afflusso di grandi portate di acqua nel quartiere San Giuliano – Fornaci di Altamura.

Il progetto e i lavori sono finanziati dalla Regione Puglia, con assegnazione di fondi del PO Fesr 2014/2020, nell’ambito di un bando per sostenere i Comuni pugliesi nella realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati, al fine di far fronte alla necessità di captare, convogliare e raccogliere le acque piovane.

In un breve tratto di via Bari è in corso uno scavo il posizionamento di due vasche di raccolta delle acque, per intercettare a monte la portata idrica di acqua piovana.

Già realizzato il sistema di raccolta in via Parigi, con l’interramento di grandi vasche, mentre un’altra cisterna è in fase di realizzazione in Largo Nitti.

L’appalto prevede anche la sistemazione della strada vicinale di La Carrera, soggetta ad allagamenti. Nell’ambito dello stesso appalto, è stata realizzata un tratto di condotta di fogna bianca per mitigare il forte deflusso di acqua davanti alla parrocchia di Sant’Agostino.

Si tratta di un’opera infrastrutturale di grande importanza che l’Amministrazione Petronella segue con grande attenzione in tutte le sue fasi esecutive. L’inizio dei lavori è avvenuto nel mese di giugno del 2023 mentre la conclusione richiederà altri sei mesi circa.

Principalmente l’obiettivo è migliorare la regimentazione dell’acqua piovana, a favore dei quartieri posti in prossimità delle Mura megalitiche. Inoltre dalle cisterne realizzate si potrà addurre acqua per l’irrigazione e la cura del verde pubblico.

In allegato le foto degli scavi e la planimetria generale.



Avviso

Soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi – Rimini

L’Amministrazione Comunale organizza il soggiorno marino e termale per anziani e grandi invalidi del lavoro residenti nel Comune di Altamura, da svolgersi dal 28.08.2024 all’ 08.09.2024 a Rimini. Possono partecipare al soggiorno le donne che abbiano compiuto 60 anni e gli uomini che abbiano compiuto 65 anni di età.



Si informa che le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Altamura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.07.2024. Il modulo di domanda e le altre informazioni sono disponibili sul sito istituzionale al link: https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3335-soggiorno-marino-e-termale-anziani-e-grandi-invalidi-del-lavoro-avviso-e-manifestazione-di-interesse-alla-partecipazione-con-scadenza-17-07-2024

Avviso

Interventi di disinfestazione notturna il 5-12-19 luglio 2024

Nell’ambito degli interventi di igiene pubblica, saranno effettuati trattamenti di disinfestazione notturna nei giorni 5, 12 e 19 luglio, con inizio alle ore 23.30 circa, a partire dalle zone periferiche, e proseguendo nell’abitato sino alle ore 5.30 circa, del giorno successivo. Le raccomandazioni alla cittadinanza sono quelle consuete: tenere chiuse le finestre; non esporre generi alimentari e biancheria; ecc.

Inoltre in questi giorni sono in corso attività di monitoraggio e di derattizzazione. Tutti gli interventi programmati sono pubblicati sul sito istituzionale: https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/avvisi-ai-cittadini/item/3331-interventi-di-derattizzazione-e-disinfezione-giugno-2024



Avviso

Lavori dosso circonvallazione

Si comunica che sono in corso lavori di ripristino del dosso stradale della circonvallazione di Altamura, nei pressi dell’uscita di via Manzoni.

I lavori sono eseguiti da Anas e sono stati avviati a seguito di numerose sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale.

Le foto sono pubblicate sui canali social istituzionali.