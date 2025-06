Cip Zoo da riqualificare. Lacorazza torna alla carica

Se ne parla da un ventennio buono, ma l’area di un’azienda della Prima Repubblica nell’area industriale di Potenza continua a restare nel limbo delle mancate scelte urbanistiche del capoluogo di regione, con interessi ”intensivi” o peculiari o funzioni legate all’ambiente, al tempo libero o allo sport. Il consigliere regionale Piero Lacorazza, nel ricordare precedenti interventi sul tema, ritorna alla carica sollecitando il ”tempo delle scelte”. Servono volontà precise e una visione d’insieme sul da farsi. Altrimenti si starà a discutere ancora, come era stato fatto a suo tempo per il progetto di ”riqualificazione” dello stadio. Altro contesto, altri proponenti. L’area dell’ex Cip Zoo, con tutta una storia della Prima Repubblica alle spalle, chiede sintesi. Altrimenti degrado e occasioni perdute avanzeranno…



Area ex Cip Zoo. Lacorazza: È tempo di decidere

È dal 2014, allora in veste di Presidente del Consiglio regionale, e ancora nel settembre dell’anno scorso, come Capogruppo del Pd, che focalizzo l’attenzione sull’area ex Cip Zoo, da troppo tempo abbandonata, ribadendo la necessità di riqualificarla e restituirla alla comunità potentina e lucana.

Attenzione che ho voluto rinnovare nella seduta consiliare del 3 aprile scorso, con il deposito di un nuovo ordine del giorno, affinché si costruissero le condizioni di un accordo di programma tra Regione Basilicata e Comune di Potenza che consentisse a quest’ultimo di individuare la destinazione d’uso più utile per rispondere ai bisogni della collettività.

Anche perché sono numerosi e interessanti i dibattiti che si sono succeduti nel corso di questi anni (su Area artigianale, Parco della città, Cittadella del sapere, Cittadella dello sport, Piscina ecc. ecc.), animati da una medesima finalità: quella di restituire finalmente vita a un’area strategica abbandonata dagli anni 80 e solo parzialmente bonificata.

Giovedì anche il Potenza calcio ritornerà sul tema.

Dato il tempo trascorso ritengo sia giunta l’ora di decidere.

Si passi dunque ai fatti, a partire dall’avvio delle procedure per la cessione, e/o disponibilità, dell’area produttiva ex Cip Zoo dalla Regione Basilicata al Comune di Potenza, e nelle more di tale adempimento si attivi, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto regionale, l’istruttoria pubblica, al fine di definire le linee di indirizzo strategiche per la valorizzazione di detta area attraverso il coinvolgimento di Associazioni, Comitati e Gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Oppure sia al Comune, a seguito di accordo e di cessione o messa a disposizione per condividere il governo del territorio, ad attivare, secondo il proprio regolamento, una procedura consultiva.

La Città di Potenza non può più attendere.

Potenza, 23 giugno 2025.

Grazie per l’attenzione

Tommaso Samela

Gruppo consiliare PD

Regione Basilicata