E nel titolo abbiamo sintetizzato il percorso politico che ha portato la battagliera consigliera comunale Cinzia Scarciolla. Eletta nelle liste di Matera 3.0, dopo aver denunciato una serie di difficoltà nel lavorare in quella formazione che ha eletto il sindaco Domenico Bennardi(M5S), per poi passare in una fase da consigliera indipendente, che ha mantenuto una propria identità e detto senza peli sulla lingua cosa non andava e cosa si sarebbe dovuto fare. Ora il passaggio a + Europa per Matera, con la ufficializzazione annunciata da Massimiliano Taratufolo, portavoce del coordinamento regionale. Ne sapremo di più in consiglio comunale, dove la geografia di maggioranza è cambiata da tempo e le componenti ,che hanno preso le distanze dal progetto originario votano, e propongono secondo coscienza. Quadro in evoluzione o in involuzione, secondo altri, visto che l’approssimarsi delle elezioni politiche imporrà posizionamento, riposizionamenti e scelte di opportunità. Buon lavoro. Matera ha bisogno di risposte e progetti reali, più che digitali da autoconsumo. Visto che la città, piaccia o no, resta ”0.0”. Contano i fatti più che gli anglicismi della vuota innovazione.

IL COMUNICATO STAMPA

+ Europa Matera: adesione al partito della consigliera Cinzia Scarciolla.

Il segretario Nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova, Roberto Baldi (membro di segreteria e direzione nazionale) e Massimiliano Taratufolo (membro dell’ assemblea nazionale) comunicano l’adesione al partito della consigliera comunale Cinzia Scarciolla.

Massimiliano Taratufolo dichiara che:

L’adesione della consigliera Scarciolla è il frutto di un percorso che +Europa Matera ha iniziato da circa due anni sul territorio con l’obiettivo di creare un gruppo di lavoro politico capace di dare un contributo concreto alla nostra realtà in termini di sviluppo socioeconomico.

Tale percorso ed il confronto che, da diversi mesi, stiamo portando avanti, ha prodotto un risultato di cui la Segreteria del partito nazionale e il gruppo locale di +Europa sono orgogliosi e soddisfatti.

Grazie al contributo della consigliera Cinzia Scarciolla, che ha mostrato in questi mesi di amministrazione capacità e dedizione verso la città, mettendo a disposizione la sua competenza e passione politica rispetto ai numerosi temi presenti nell’agenda politica locale, , il partito potrà continuare il suo percorso in modo più incisivo rispetto alle prossime sfide che si presenteranno.

Data 13/05/2022

Massimiliano Taratufolo

Portavoce coordinamento Regionale