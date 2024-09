Cinnella? La Lega Salvini Matera lo disconosce…mentre Lisurici s’offre!

Damiano Cosimo Cinnella è il consigliere comunale di Matera, candidato a suo tempo nella Lista “Lega Salvini Basilicata” e non eletto, poi subentrato nel marzo scorso a Francesco Lisurici, dimessosi per coltivare aspirazioni di livello regionale. Di Cinnella si parla sempre più con insistenza quale potenziale nuovo acquisto della incerta maggioranza che sostiene il sindaco Domenico Bennardi, da qui il netto distinguo della Lega Salvini Matera che in una nota scrive: “Cinnella non è mai stato un tesserato della Lega“. E ne ricostruisce le varie migrazioni “non è mai stato un tesserato della Lega… già in data 15 dicembre 2023, Cinnella ha scelto di unirsi al movimento Noi Moderati, e in data 1 marzo 2024 è subentrato in Consiglio Comunale a Lisurici, dimissionario, come rappresentante di Noi Moderati. Successivamente, nel mese di aprile, Cinnella ha lasciato Noi Moderati per passare al gruppo Vera Basilicata, segnando un ulteriore distacco.” Insomma. “non vi è mai stato alcun legame tra il consigliere Cinnella e la Lega, né dal punto di vista del partito né in riferimento alla disastrosa giunta Bennardi“. Amen! A riprova di ciò, ecco materializzarsi con un tempismo perfetto Francesco Lisurici che, a sua volta -con una nota in cui, oltre a ricordare le magnifiche gesta da lui compiute quando Bennardi lo investi di responsabilità (salvo poi lasciarlo con il cerino in mano)- di nuovo, s’offre! E come s’offre, lo potrete leggere più avanti. Infatti, dopo aver esaltato la propria prestazione elettorale e somministrato consigli al Sindaco, conclude “Parlare semplicemente di numeri in consiglio e’ una cosa che non ci appartiene affatto, se alla base non ci sono elementi utili ed indispensabili per poter portare avanti processi e progetti che possano portare a fare il salto di qualità alla nostra città, ed avviare finalmente il percorso che possa fare raggiungere traguardi ambiziosi e importanti sotto tutti gli aspetti.” E chi può garantire questo strabiliante salto di qualità se non lui medesimo? Che, da eccelso nella specialità “tenere i piedi in due scarpe diverse“, a volte ritorna! E si perchè, chiarisce che: “Per quanto riguarda le elezioni del Presidente della Provincia di Matera che si terranno il prossimo 29 Settembre abbiamo condiviso di sostenere il candidato di cdx Arturo De Filippo , sindaco di Calciano.” Venghino, venghino signori!

A seguire la nota della Lega Salvini Matera:“Negli ultimi giorni sono circolate voci infondate riguardanti un presunto sostegno del consigliere Cinnella alla giunta Bennardi di Matera, e la Lega intende chiarire la sua posizione in merito. È fondamentale sottolineare che Cinnella non è mai stato un tesserato della Lega. Al contrario, già in data 15 dicembre 2023, Cinnella ha scelto di unirsi al movimento Noi Moderati, e in data 1 marzo 2024 è subentrato in Consiglio Comunale a Lisurici, dimissionario, come rappresentante di Noi Moderati. Successivamente, nel mese di aprile, Cinnella ha lasciato Noi Moderati per passare al gruppo Vera Basilicata, segnando un ulteriore distacco. Pertanto, è importante ribadire che non vi è mai stato alcun legame tra il consigliere Cinnella e la Lega, né dal punto di vista del partito né in riferimento alla disastrosa giunta Bennardi, a cui la Lega non ha mai offerto alcun tipo di supporto. La Lega Provinciale, nella figura del coordinatore Vincenzo Zito, e il referente della Lega di Matera, Marco Bigherati, prendono fermamente le distanze da queste false accuse e confermano la loro piena opposizione alla gestione del governo cittadino di Matera, che è stata ferma e inefficace da ormai 4 anni. Siamo fermamente impegnati a lavorare per il futuro di Matera, portando avanti un’opposizione costruttiva e propositiva, al servizio della comunità e lontano da ogni associazione con un’amministrazione che riteniamo inadeguata.”

La nota con cui “Francesco Lisurici, gia’ consigliere comunale , chiarisce ai cittadini la posizione del gruppo politico di appartenenza.”

“In qualità di rappresentante politico e gia’ consigliere comunale di Matera , candidato alle scorse elezioni regionali con la lista “ La Vera Basilicata “, insieme alla signora Mirella Grippo, ci tengo a spiegare ai cittadini materani la posizione condivisa dal gruppo in merito ad alcune situazioni che in maniera indiretta ci stanno coinvolgendo.

Come già detto ci siamo candidati alle scorse elezioni regionali e abbiamo sostenuto convintamente il programma politico presentato dalla coalizione di centro destra ,e il Candidato Presidente Vito Bardi;

Abbiamo contribuito in maniera corposa alla vittoria del centro destra raggiungendo nella Città di Matera , con la nostra lista, una percentuale più alta rispetto al totale raggiunto dalla lista a livello regionale;

Per quanto riguarda le elezioni del Presidente della Provincia di Matera che si terranno il prossimo 29 Settembre abbiamo condiviso di sostenere il candidato di cdx Arturo De Filippo , sindaco di Calciano.

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Matera non esiste Assolutamente nessun accordo politico con l’attuale maggioranza .

Siamo assolutamente a favore dello sviluppo del territorio, ma siamo altresì convinti che serve un progetto condiviso da portare avanti , e non ci appassiona assolutamente un semplice appoggio esterno giusto per tirare avanti un altro anno e mezzo.

Abbiamo dimostrato, nel 2023, senza chiedere nulla in cambio, che grazie al nostro incessante lavoro, si è avuta una svolta positiva nel settore Turistico nella nostra Città , raggiungendo risultati tangibili e sviluppando progetti mai avvenuti in precedenza, negli anni passati.

Grazie al nostro lavoro il 2023 e’ risultato essere l’anno boom del Turismo, superando per la prima volta, in termini assoluti, gli introiti della tassa di soggiorno incassati dal Comune di Matera nel 2019.

Ribadiamo che il nostro gruppo politico e’ vicino alle esigenze delle imprese, dei commercianti, degli artigiani locali, e siamo convinti che una buona programmazione oltre ad una migliore distribuzione delle risorse, può portare sicuramente risultati eccellenti alla Città di Matera, facendola diventare locomotiva per l’intera Regione, a partire dal settore turistico culturale.

Siamo del parere che il Sindaco di Matera debba andare molto più spesso ad incontrare il Presidente della Regione Basilicata per chiedere di inserire nella programmazione regionale risorse per poter finanziare i progetti del Turismo programmati e condivisi con gli operatori del settore;

Come siamo convinti che il Sindaco debba recarsi più spesso nei vari dicasteri nazionali , per recuperare risorse economiche ed umane affinché la città di Matera esca definitivamente dall’isolamento e si possano realizzare finalmente infrastrutture che porterebbero sviluppo a tutti i settori economici;

Dovrebbe inoltre occuparsi di intercettare risorse europee attraverso le istituzioni dei vari livelli e avviare progetti di sviluppo locale.

Parlare semplicemente di numeri in consiglio e’ una cosa che non ci appartiene affatto, se alla base non ci sono elementi utili ed indispensabili per poter portare avanti processi e progetti che possano portare a fare il salto di qualità alla nostra città, ed avviare finalmente il percorso che possa fare raggiungere traguardi ambiziosi e importanti sotto tutti gli aspetti.”

Francesco Lisurici