I danni e i pericoli procurati dai cinghiali non conoscono fine, perché la questione non viene affrontata con decisione. Tanto paga Pantalone…ripete un intercalare italico del passato, ma che cade a fagiolo su una questione ormai ultradecennale, passata di mano in mano, e che conferma tutta la sua gravità. E così il consigliere comunale di “Montalbano – La Città che vogliamo’’, Leonardo Rocco Tauro, stanco per l’ennesima volta di dovere raccogliere proteste, denunce sui tanti cinghiali in libertà- quasi fossero degli intoccabili- come avviene per motivi religiosi in India dove per le vacche, considerate ‘’sacre’’. Tocca al neo assessore alle Politiche Agricole e forestali Francesco Cupparo prendere – per stare nella filiera zootecnica- il toro per le corna nominando un commissario ad acta. Oltre ai diritti dei cinghiali ci sono,soprattutto, quelli della gente. Le soluzioni ci sono e costano molto meno, senz’altro, rispetto all’importo dei danni procurati dai cinghiali E qui, citando l’interrogante, servono vigore e resistenza taurina…visto che il problema riguarda tutta la Basilicata, fin nei centri abitati.

EMERGENZA CINGHIALI : NUOVI APPUNTI PER IL NEO ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA!

Non c’è posto in cui ormai non si vedono.

Dai monti alle spiagge. Dalle strade, di borghi e città, ai campi coltivati. Dappertutto.

Con pericoli costanti, anche a causa, purtroppo, di una legge nazionale che ancora tarda, colpevolmente, ad essere rivista in base alla situazione di oggi.

La tutela faunistica è un conto e va assicurata.

La cecità assoluta nel dover prendere le dovute contro misure nei confronti di specie animali dannose o pericolose, per gli altri animali domestici e la persona stessa, è un altro conto.

Notizie che apprendiamo da parlamentari delle Commissioni Agricoltura, Caccia e Pesca ci fanno riflettere non poco.

Infatti, sono anni che se ne discute, ma tutto resta fermo al palo pare per la contrarietà durissima da parte di alcune associazioni ambientaliste e animaliste, alla rivisitazione della legge quadro del 1992, numero 157.

I dati, purtroppo, parlano di migliaia di morti e feriti, solamente in questi ultimi anni, causati da incidenti stradali.

Campi e colture letteralmente devastati. Costi per Provincie, Regioni e Stato, non indifferenti, che, tra l’altro, risarciscono quasi nulla rispetto a quanto, invece, le casse pubbliche dovrebbero effettivamente pagare per indennizzare gli aventi diritto.

Pur in questo quadro di difficoltà nella legislazione nazionale in materia, le Regioni a loro volta possono e debbono legiferare, oppure intervenire attraverso ordinanze presidenziali, con un’azione derogatoria rispetto alle norme vigenti.

Detto più brutalmente, occorre prendere atto della situazione e permettere che almeno a questa specie di suino selvatico venga data la caccia per abbassarne la sua popolazione attuale e ricondurla a dimensione fisiologica.



Che passi attraverso il motto “ Tutti i giorni, tutto l’anno”.

Con il coinvolgimento delle associazioni di cacciatori, agricoltori, ambientaliste e animaliste (di queste ultime due, solamente quelle più mature e meno talebane, nella circostanza).

Con un provvedimento urgente del presidente della Giunta regionale di un Commissario ad acta per questa emergenza, della durata quinquennale.

Esonero dal pagamento delle tasse di concessioni governative, regionali e di ambito di caccia del porta d’armi per questa settore.

Sussidi economici, altresì, per i cacciatori disposti ad impegnarsi con regolarità e serietà, che diventa anche, temporaneamente, di servizio sociale, con rimborso del costo per lo spostamento con i mezzi propri e delle munizioni.

La creazione della sempre auspicata filiera delle carni come avviene, già da anni, in molte regioni d‘Italia.

Una per tutte: la Toscana.

Con possibilità di reddito non proprio residuale.

Insomma, ancora una volta un appello a difendere la sicurezza pubblica, anche in termini sanitari e l’economia dei nostri agricoltori.

Sino a quando tutto ciò non verrà preso nella dovuta considerazione e realizzato, incontri e manifestazioni, a vario livello, da Potenza a Roma, continueranno ad essere sterili, ripetitive, stucchevoli e inutili, nonché una costosa perdita di tempo. E’ la rabbia degli addetti ai lavori, giustamente, monta.

Non è più tempo di tavoli verdi o arcobaleno.

E’ tempo di risposte e azioni concrete.

01/05/2022

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

Montalbano Jonico

“Montalbano -La Città che Vogliamo”