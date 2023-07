Cifarelli sollecita audizione vertici Fondazione ‘’ Matera- Basilicata 2019’’

E’ una realtà, quella della Fondazione – Matera Basilicata 2019, che continua ad andare avanti senza sussulti, ma con tanti punti interrogativi sul suo futuro. Poche le risorse a disposizione,ma tante le potenzialità per continuare a fare quanto prodotto in passato e che con un lavoro di rete internazionale, esploso con l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019. Se non fosse per qualche piccola iniziativa ( citiamo le Tableaux Vivants per il 2 luglio e la divulgazione e dell’esperienza materana all’estero saremmo ai ricordi e agli ultimi scossoni del recente passato. Così il semestre del ‘’salvataggio’’ in extremis del dicembre scorso ha apportato a una situazione di attesa, che la Regione metta mano a coscienza e al portafogli. Ne sapremo di più con l’incidere della campagna elettorale. Nel frattempo il consigliere regionale Roberto Cifarelli ha chiesto di ascoltare i vertici della Fondazione in quarta commissione, in attesa dei vertici della Regione che hanno peso in Fondazione. Rime baciate, magra consolazione…Tanto grigiore visto che dal palazzo di via La Vista è scomparsa ogni traccia di colore. Tranne il bianco, naturalmente.



COMUNICATO STAMPA

Fondazione Matera-Basilicata 2019, Cifarelli PD: chiesta audizione in IV CCP

Al fine di Monitorare l’attività della fondazione Matera – Basilicata 2019 ho fatto richiesta al Presidente della IV Commissione Permanente di audizione del Presidente della Fondazione, il Sindaco di Matera -Domenico Bennardi e del Direttore della stessa, Giovanni Padula. E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli.

Dopo la nomina del nuovo direttore e la modifica statutaria che ha scongiurato la chiusura al 31 dicembre 2022, afferma Roberto Cifarelli, è necessario capire il programma di rilancio della Fondazione, atteso che in questi mesi sembra calato il silenzio e le attività sono apparse alquanto deboli.

E’ necessario verificare se il lavoro che aveva consentito di unire l’intera regione intorno ad un progetto ed una visione, rappresentate dal dossier di Matera 2019, può essere rilanciato intorno a nuovi obiettivi, oppure se quella significativa esperienza deve rimanere un ricordo, seppure bello. Il ritardo sin qui accumulato non è positivo, ma ne vogliamo capire le cause e se, soprattutto, ci sono ancora le condizioni per realizzare a Matera una nuova stagione co-creazione, continua il capogruppo PD.

Il ruolo del nuovo management della fondazione deve essere in grado di elevare, evolvere e saper rappresentare in maniera nuova tutta la consapevolezza maturata senza lasciarsi andare al semplice mantenimento di una storia.

Per questo il ruolo della Regione della Basilicata non può e non deve essere semplicemente notarile ma, come accaduto nel passato, determinante per questa nuova visione funzione.

Per questa ragione ho chiesto alla Presidente della IV commissione permanente in Regione Basilicata di ascoltare il nuovo management sullo stato di attuazione dei programmi della Fondazione Matera – Basilicata 2019, conclude Roberto Cifarelli

Matera, 17 luglio 2023