Cifarelli sfida Nicoletti: facciamo un confronto in piazza sui problemi di Matera

Basta social, risposte di pochi minuti alle tribune politiche, ma confrontiamoci in piazza. Il candidato della coalizione ”riformista” dalle tante anime, nove liste e il sostegno recente di Matera Democratica guidata dal candidato sindaco Luca Prisco, lo ha chiesto con fermezza dal palco di piazza Vittorio Veneto, pavesato con le bandiere biancoazzurre di Matera Città dei Sassi. E lo ha fatto prendendo spunto dalle provocazione dell’architetto, musicista e anima social Paolo Irene, protagonista in altra consiliatura, di un ”Paulooo…”’ che è rimasto negli annali delle campagne elettorali di piazza. “…Paolo Irene, sui social, ha chiesto a Nicoletti cosa ne pensi-per esempio- su temi specifici come l’ex Barilla – ha detto Roberto Cifarelli, circondato dai 18 consiglieri eletti che hanno firmato un patto di lealtà. Ti invito in piazza – rivolgendosi al candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti- a parlare delle cose che interessano i materani. Basta social . Io non ho paura del confronto e del merito, perchè io so cosa deve fare un sindaco. Lo so, lo so. Facciamo questo confronto pubblico. Mancano pochi giorni. Il confronto è tra un tecnocrate di destra e un politico, il sottoscritto, dalla precisa identità, che io non ho mai rinnegato e che non intendo cambiare perchè sono alla guida di coalizione composita, unita. Io sarò a Roma -ha aggiunto- alla manifestazione per Gaza e impegno a intitolare alle vittime di quella terra martoriata un giardino . Voterò i referendum con cinque s’. La democrazia si alimenta con il voto. Chi dice il contrario sbaglia. Andiamo a votare. Siamo a un passo dal traguardo. Abbiamo la maggioranza. Manca poco per vincere. Lo dico a tutti, uniamoci, incontriamo amici, parenti, diciamo loro che è una sfida importante per la città perchè il destino di Matera è legato a queste elezioni comunali. Il cambiamento contro la conservazione, perchè Matera è Matera . Viva Matera e andiamo a vincere”.



Un comizio dai toni alti, stringendo tra le mani un cartoncino con i colori della pace, preceduto da passaggi veementi su altri temi già sentiti, e nè poteva essere diversamente, nel corso di incontri, conferenze stampa, comizi, quanto ai tentativi di legittimazione e facendo dell’autoironia su sè stesso. Tanto pragmatismo e capacità di ascolto, di trovare punti di incontro.

“Luca Prisco , anche lui sul palco, ne è la dimostrazione -ha continuato Cifarelli. Ho parlato con lui di turismo, ufficio Europa,barriere architettoniche apertura immediata di beni cultural chiusi. Il nostro obiettivo è quello di includere. Non abbiam nemici, ma amici. Continueremo fino alla fine , nonostante abbiamo tentato in tutti i modi di deligittimarci, a spiegarci che quello che abbiamo fatto finora- le primarie con i ragazzi- sono una cosa vera e non ” strumento” come qualcuno ha voluto dire in queste settimane. E’ una realtà che abbiamo costruito e io non la smetterò mai di ringraziare i ragazzi e le ragazze che vi hanno contribuito. Cosa non va ? Senza capelli, barba sfatta…Non possiamo tornare indietro- riferendosi alle richieste fatte da i candidati sindaci Vincenzo Santochirico di Progetto Comune e Domenico Bennardi M5S, che rappresentano quel che è rimasto dal tavolo del centrosinistra. Dai palchi abbiamo sentito proposte interessati, come la questione delle categorie fragili e della casa ai giovani a prezzo calmierato o sulle esigenze delle associazioni. Sono coincidenti al nostro modello culturale, come il regolamento dei beni comuni, il modello di gestione degli impianti sportivi, così come il percorso che faremo di Matera capitale del Mediterraneo dei giovani e del dialogo. Su questo punto siamo pronti a confrontarci, non servono gli ultimatum non vanno mai bene, nè a Gaza, nè in Russia e Ucraina. Noi siamo Matera città della pace, del dialogo , parliamo. Ci sono altre attività culturali, sulle politiche sociali, integrazione socio sanitarie, sono tutti temi che ci accomunano ai democratici, ai progressisti, ad Alleanza Verdi e Sinistra, al M5S , Noi siamo aperti. Non sono nostri nemici, ma amici e noi li vogliamo includere . La sfida è grande e la vinceremo insieme, per fare cosa? ”



E qui Cifarelli ha tirato fuori alcune proposte che ritiene si possano fare in poco tempo. Un progetto per 80 alloggi alle giovani coppie, per i singles e per famiglie bisognose. Anche progetti. Come cambiare volto a piazza della verdura, a piazza Ascanio Persio sul modello di Barcellona, per farne uno ”street food” di grande qualità, in connessione diretta con il boschetto , il nostro luogo del cuore e con il castello Tramontano che impegno ad aprire. ” Un’altra cosa che intendo fare – ha detto il candidato sindaco- riguarda la realizzazione di uno sbarco alternativo, ma in zona, degli autobus tra via Aldo Moro e via La Malfa. Faremo due mosse: toglieremo tutti i detriti stoccati , tra il Tribunale e l’Itc ”Loperfido Olivetti” per far sbarcare lì il trasporto pubblico locale ed extraurbano per studenti e lavoratori . Quanto ai bus turistici, in attesa di un terminal organizzato e anche con tassa di ingresso, li posizioneremmo nell’area di via Annibale di Francia al rione Lanera che modificheremo. Naturalmente ci metteremo anche i servizi. E poi un luogo dove i materani e le materane possano incontrarsi sempre il ”giardino d’inverno” nella villa Comunale o dell’Unità d’Italia”. Un passaggio per togliersi qualche sassolino, ci sta nella Città dei Sassi, dalla scarpa su meriti passati e annunciando che intende andare a fondo su questioni che riguardano la Sanità e che si intrecciano con la campagna elettorale , puntando il dito nei confronti dell’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico”.



“E’stata una campagna elettorale bella, lunga -ha esordito Cifarelli. Abbiamo avuto un atteggiamento di responsabilità nei confronti della città e dei cittadini. Ho provato a parlare alla testa e al cuore dei materani e delle materane. Non ho mai parlato alla pancia, perchè può fare brutti scherzi, perchè genera odio verbale, violenza . L’altro giorno mi hanno ricordato di quanto fatto per la mensa dei poveri di don Giovanni Mele, perchè da consigliere mi occupai del passaggio dell’immobile dell’ex Esab al Comune per realizzare quell’opera con un investimento di privati. E a proposito di fango e invettive. Contrinuo a sentire quel ” Tu Pittella e Braia avete distrutto l’ospedale di Matera ”. Niente di tutto c’è ciò c’era una presa d’atto di una delibera nazionale, ma abbiamo provveduto a stanziare risorse che sono quelle che si stanno investendo oggi. Finanziamenti per Matera? Adesso c’è Latronico ma da lui neanche un euro. Le liste di attesa sono ancora lì coon la fuga di pazienti verso il Miulli di Acquaviva delle Fonti, che potrà garantire prestazioni fino a per luglio, perchè verrà superato il budget. Latronico hai promesso 80 milioni di euro in campagna elettorale. Noi controlleremo . E gli chiedo ma quando lavori, quando ti occupi veramente della sanità? Anzi smettila di presidiare l’ufficio del direttore generale della Asm. E’ una vergogna -ha proseguito- che nelle liste di Fdi ha candidato primari , con un rinculo che compare adesso sui social: ” non hai votato mio marito e non lo chiamare più” . Ma dove siamo arrivati?”. Cifarelli,che è consigliere regionale del Pd, ha annunciato la presentazione di una interrogazione su un concorso nella Asm sul quale ha detto di avere delle perplessità ” Presenterò -ha detto Cifarelli- una interrogazione in consiglio regionale su un concorso esterno a cui partecipa una sola candidata , in lista con Fratelli d’Italia che non aveva i requisiti, e quindi un concorso esterno in campagna elettorale? Si rifà il concorso interno, che avrebbe maturato i requisiti . Se fosse vero sarebbe un atto vergognoso. Volete vincere così le elezioni? Chiederò un chiarimento. Io vengo dal popolo e sono popolare, mi avete scelto al Comune per la Regione. Il mio collega non può dire che è così. Adesso è prestato alla politica? Non lo so. Perche è uno che da più di 10 anni vive delle nomine politiche della Destra”. Toni alti, anche troppo. Ultimi giorni fino al silenzio di sabato. Resta la richiesta di confronto in piazza… Chissà. Forse o non se ne farà nulla.



IL PATTO SOTTOSCRITTO DAI CONSIGLIERI

Noi eletti ed elette nel Consiglio Comunale di Matera abbiamo apprezzato le primarie del 6 aprile 2025, promosse da un gruppo di giovani, con cui 5082 materani e materane hanno scelto il candidato sindaco Roberto Cifarelli, condividendo il “Patto”, scritto insieme nell’Hackathon del 23 marzo 2025, che impegnava tutti e tutte a mettere in pratica valori democratici condivisi, dalla giustizia sociale al progresso e l’innovazione; dalla partecipazione attiva alla costruzione del Bene Comune e dello Stato Sociale; dall’uguaglianza alla solidarietà; dalla difesa dei diritti civili e umani al dialogo permanente. Consapevoli dell’importanza della funzione del Comune, lavoreremo per la pace e la tutela dei diritti di chi lavora e di chi cerca dignità, per salvaguardare l’ambiente e per lottare quotidianamente contro ogni forma di sovranismo, populismo, autoritarismo e fascismo.

Come eletti ed elette in consiglio comunale ci impegniamo a rispettare innanzitutto la volontà espressa dagli elettori il 25 e 26 di maggio 2025, impegnandoci a profondere il massimo impegno per la sanità pubblica, mettendo al centro la salute ed il benessere dei cittadini e della cittadine e la loro vita nel centro e nei quartieri. Dichiariamo di voler operare sempre nel consiglio comunale, in uno spirito di grande coesione tra tutti noi consiglieri eletti, per migliorare e rafforzare il welfare, battendoci per promuovere la reale collaborazione tra le istituzioni, con l’obiettivo di difendere Matera e il suo territorio.

Nel rispetto della comunità che ci ha dato fiducia, ci impegniamo ad onorare il mandato popolare che abbiamo ricevuto insieme a Roberto Cifarelli.

Documento sottoscritto dai consiglieri comunali: Roberto Cifarelli (candidato sindaco), Giovanni Angelino per Matera nel cuore, Adriana Violetto, Angelo Lapolla e Roberto Suriano per Matera in Azione, Donato Braia, Nunzia Antezza, Angelo Rubino, Tommaso Perniola e Angelo Cotugno per Matera Democratica, Angelo Montemurro per Volt, Paolo Grieco per Periferie per Matera, Nicola Casino, Gianni De Mola e Fortunato Martoccia per Matera 2030, Luca Colucci per Materia futura dai giovani per Matera, Domenico Schiavo per Basilicata Casa Comune per Matera e Saverio Tarasco per Socialisti e +Europa.