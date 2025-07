Cifarelli : serve un piano credibile per rilanciare Metaponto

Bene i ristori per i danni subiti dagli operatori turistici, dopo gli incendi dei giorni scorsi, ma per Metaponto occorre un piano di rilancio strategico che intervenga sulle criticità consolidate e su quelle che sono aumentate negli anni. Infrastrutture, servizi, costi e una offerta da valorizzare, se possibile, anche nella bassa stagione. A sollevare la questione è il consigliere regionale materano Roberto Cifarelli che conosce bene la realtà di Metaponto, per averci lavorato e proprio nel settore turistico. Ne sapremo di più in commissione e in consiglio regionale.



COMUNICATO STAMPA

Roberto Cifarelli- Gruppo PD: “Riparti Metaponto: non solo ristori, ma una vera strategia di rilancio per tornare a splendere”

“Riparti Metaponto non deve essere soltanto uno slogan legato all’emergenza e ai ristori per i danni subiti, ma la visione di una strategia complessiva per restituire a questa località la centralità che merita sull’intero arco jonico.”

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli, intervenendo ieri in Consiglio Regionale, dove è stata approvata una risoluzione per il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici — turistici e agricoli — e dai privati, in seguito al devastante incendio del 9 luglio che ha interessato circa 300 ettari a Metaponto lido, lato Bradano. La risoluzione chiede inoltre al governo regionale di farsi parte attiva affinché la gestione della riserva statale torni in capo alla Regione Basilicata e non più al Comune di Martina Franca.

“È giusto che le istituzioni rispondano subito all’emergenza e intervengano per i ristori — ha affermato Cifarelli — ma la discussione non può esaurirsi qui. È tempo di affrontare la questione del rilancio di Metaponto in un’ottica strategica, trasformando vincoli e criticità in opportunità e programmando investimenti pubblici e privati in una nuova visione sostenibile.”



Secondo Cifarelli, Metaponto deve tornare a essere un punto di riferimento dell’intero arco jonico — Puglia, Basilicata e Calabria — come negli anni ’60: “Dal piano Calzabini della fine degli anni ’70, Metaponto non ha più visto veri momenti di sviluppo e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Occorre ripensare al “modello Metaponto” in chiave green, con interventi seri contro l’erosione della costa, la realizzazione di un secondo accesso alla località, il raddoppio della SP3 e un piano urbanistico che sappia coniugare tutela ambientale e rilancio turistico.”

Cifarelli ha concluso auspicando un confronto ampio e partecipato sul futuro della località: “Il Comune di Bernalda non può essere lasciato solo in questa sfida. La Regione e la città di Matera devono sostenerlo in un progetto condiviso e ambizioso. Mi auguro che dentro e fuori Bernalda si apra finalmente un dibattito vero e costruttivo sul futuro di Metaponto, per farla tornare a splendere come merita.”

Matera, 23 luglio 2025