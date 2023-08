Cifarelli: Scacco matto al covid? E i fondi?

La pandemia da virus a corona è ancora lì in attesa di bilanci e di conoscere quanto ci è costata o di quanto ci sta costando. Con tutte le pentole scoperchiate sui limiti della Sanità pubblica, dopo i tagli a ripetizione dei governi passati ( e senza distinzione di colore e conduzione) e l’annuncio fatto dal’ex ministro della Salute Roberto Speranza che occorreva riportare al centro e a reinvestire nella Sanità pubblica, anche con quel Pnrr che mostra limiti di contenuti e di programmazione. Cosi a livello nazionale e locale, dove l’emigrazione sanitaria continua e che mettere la mano nella piaga di un disegno di accentramento operativo e gestionale, che alimentano malcontento tra i cittadini e tra gli stessi operatori sanitari. Ma è anche tempo di chiedere conto del rendiconto su quanto è stato incassato e come, se, e quanto è stato speso, con la raccolta fondi per il covid 19. Una richiesta avanzata dal consigliere regionale Roberto Cifarelli ( Pd) che chiede risposte e trasparenza.



COMUNICATO STAMPA

Cifarelli PD: trasparenza sulla raccolta fondi Covid 19

Nel lontano marzo 2020, all’indomani della proclamazione dello stato di emergenza nazionale da epidemia Covid 19 , la Regione Basilicata promosse la raccolta fondi finalizzata a sostenere il servizio sanitario lucano e meglio contrastare l’epidemia in corso. L’iniziativa rientrava nell’ambito della campagna “Scacco matto al coronavirus”. Che fine hanno fatto i fondi raccolti finora?? E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli.

Questo chiedo con una interrogazione presentata alla Presidenza della Giunta. Infatti, l’iniziativa di raccolta fondi è stata promossa dalla Giunta regionale e resa pubblica sul sito istituzionale Basilicatanet, sulla pagina Amministrazione Trasparente – Interventi straordinari e di emergenza, con tanto di comunicati stampa e annessa retorica “un tanto al chilo”.

Sta di fatto che – puntualizza l’esponenente Dem – solo per i primi mesi è stata pubblicata l’entità delle somme raccolte e comunicate tramite stampa, subito dopo si è persa traccia della iniziativa e, alla data odierna su Amministrazione Trasparente “ Non risultano atti” relativi alla raccolta fondi e l’ultimo aggiornamento risale al lontano 31 maggio 2022.

Nessuno deve dimenticare che, – conclude Cifarelli – in un momento di grande difficoltà economica e sociale, i cittadini e le imprese hanno generosamente versato importanti donazioni, e, pertanto, oggi, hanno il sacrosanto diritto di conoscere , l’ammontare complessivo dei fondi raccolti ed il loro eventuale utilizzo nonché i motivi per i quali, con il passar del tempo, sulla iniziativa è calato una sorta di oblio istituzionale.

Tutto ciò per amore di verità e trasparenza.

Potenza, 28 agosto 2023