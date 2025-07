Cifarelli, rioffre collaborazione a Nicoletti…temendo che i suoi siano tempi “di cottura”.

Roberto Cifarelli, già candidato sindaco di una coalizione che ha ottenuto la maggioranza consiliare, però poi persa -causa transfughi- sebbene conti ancora sulla carta un numero significativo, ha affidato ad un suo post “Alcune considerazioni sul Consiglio comunale di Matera di venerdi 25 luglio” seduta in cui il Sindaco Antonio Nicoletti pur non avendo ancora una maggioranza a sostenerlo ha superato l’ostico scoglio dell’approvazione della “salvaguardia degli equilibri di bilancio“. Atto, infatti, che se non approvato avrebbe portato allo scioglimento del consiglio. Ma l’anatra seppur zoppa ha saltato l’ostacolo. La cronaca della seduta di Franco Martina ci ha spiegato come. A seguire le ulteriori specificazioni di Roberto Cifarelli che torna ancora a reclamare un accordo politico e a non perseguire sulla via della campagna acquisti che teme sia la via oramai imboccata definitivamente dalla coalizione di Antonio Nicoletti. Quindi Cifarelli riepiloga:

“1) Matera non ha ancora un o una Presidente del Consiglio. Al momento non c’è una coalizione e neanche una maggioranza in grado di eleggerlo in autonomia. Sono necessarie intese o tra il centrodestra e una o più delle altre forze presenti in Consiglio, oppure tra le diverse forze che non sostengono Nicoletti.

2) Il Sindaco ha chiesto il rinvio della presentazione delle linee programmatiche di mandato perché non ha avuto il tempo di “scriverle di suo pugno”. Abbiamo assecondato la richiesta di Nicoletti non senza prima aver sottolineato che sono passati praticamente due mesi dalle elezioni ed il quadro politico è ancora incerto. L’anatra zoppa si può superare solo con la Politica (P maiuscola) alta e trasparente. Noi siamo lì. Se invece il prendere tempo dovesse avere lo scopo di “portare a cottura” qualche altro consigliere per farlo passare con il centrodestra sarebbe un tradimento per la città che ha votato e scelto in modo chiaro, e ciò significherebbe per noi predisporsi ad una opposizione dura e senza sconti; se invece Nicoletti vuole discutere del futuro della città, troverà in noi ascolto e disponibilità al dialogo. Fino ad ora (e, ripeto, sono passati quasi due mesi) Nicoletti non ha dato alcun segnale che indichi la volontà di collaborazione. Ha composto la giunta (come era nelle sue prerogative) usando il Cencelli con il centrodestra e premiando i transfughi. Ma noi, nell’interesse della città, non disperiamo.

3) La delibera di assestamento di bilancio è stata approvata dal centrodestra con soli 15 voti (c’era un assente nel cdx -Toto). Questa condizione rende instabile l’amministrazione ed incerto il futuro. Senza una maggioranza chiara si può avviare un’amministrazione, galleggiare per un po’, ma ad un certo punto i nodi politici irrisolti verranno inevitabilmente al pettine. E non è attraverso la campagna acquisti e pagando prezzi che si guadagna la stabilità, anzi!

4) Ci siamo astenuti sull’assestamento sia per le ragioni politiche espresse sopra e sia per le scelte compiute da Nicoletti. Nella scarsità di risorse è necessario definire bene le priorità degli interventi. Ad esempio noi avremmo preferito dare priorità alla soluzione dello sbarco degli autobus turistici e del trasporto extraurbano e avviare il piano strategico per il turismo, ma non c’è stato modo di confrontarsi.

5) Il Consiglio comunale non è un’assemblea di condominio dove si discute se 200.000 per la pulizia delle caditoie sono una cosa buona o meno, ma è il luogo dove la Politica trova albergo. Dopo anni sonnolenti abbiamo (anche) il compito di nobilitare il nostro lavoro di consiglieri e nobilitare il Consiglio come luogo della democrazia e della discussione pubblica.

6) Il Consiglio è stato aggiornato a mercoledì prossimo.

Buona domenica a tutte e tutti.”

