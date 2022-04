“Tra le tante questioni dimenticate da questo Governo regionale, ritroviamo anche la vicenda relativa all’Ente Parco Gallipoli Cognato, commissariato da un anno e abbandonato a se stesso.”

E’ quanto rilevano i Consiglieri Regionali del Partito Democratico Roberto Cifarelli e Marcello Pittella in una nota che cos’ prosegue:

“Senza voler tornare nel merito delle inesistenti ragioni che hanno portato al commissariamento dell’ente, con una interrogazione abbiamo chiesto al Presidente della Giunta e all’Assessore all’Ambiente chiarimenti sull’argomento e, più precisamente ,sulla tempistica relativa alla pubblicazione del bando per la individuazione del nuovo Presidente dell’Ente Parco Gallipoli Cognato- Piccole Dolomiti Lucane, così come previsto dalla Legge Regionale n. 47/97, nonché le motivazioni circa il ritardo con la conseguente prosecuzione sine die del commissariamento straordinario.”

“E’ inutile ribadire – aggiungono gli esponenti PD – che l’Ente Parco è un soggetto che ha nella partecipazione e nel coinvolgimento uno degli elementi che determinano la riuscita delle politiche ambientali. Aver escluso in questo periodo dalla gestione dell’Ente i territori interessati, rischia di trasformare un fatto straordinario, quale è il commissariamento, in assuefazione da parte delle popolazioni locali all’assenza di un ente invece importante per lo sviluppo del territorio. Ecco quindi, la necessità di dotarsi di propri organi di rappresentanza e gestione, in modo da poter pianificare le attività in maniera ordinaria e programmare le risorse economiche ed organizzative in un quadro temporale di medio e lungo periodo.

“L’unica cosa certa – concludono Cifarelli e Pittella – è che il marasma politico ed amministrativo nel quale siamo finiti per responsabilità della maggioranza di centro-destra lucana non è di buon auspicio per una rapida soluzione della vicenda. Povera Basilicata in che mani è finita.”