“Abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale per impegnare il Presidente Bardi e la Giunta regionale a farsi promotore, anche in collaborazione con le associazioni datoriali e sindacali, in tutte le sedi istituzionali, a partire dall’ANCI, di iniziative volte a ottenere l’adozione di un provvedimento di regolarizzazione ed emersione degli stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia.”

E’ quanto affermano i Consiglieri del Gruppo consiliare Comunità Democratiche – PD, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella.

“Lo stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, continuano i Consiglieri, ha reso necessaria l’adozione, da parte del governo nazionale e regionale, di misure urgenti per contrastare la diffusione del virus e per esigenze manifestate da alcune categorie produttive, in particolare quelle legate al settore dell’agricoltura, è emerso con forza l’esigenza di assumere provvedimenti relativamente ai migranti che soggiornano irregolarmente nel nostro Paese.

Non si tratta di un’iniziativa a carattere politico ma di far in modo che il Consiglio regionale di Basilicata mostri sensibilità ad un tema che merita di essere affrontato, concludono i componenti del Gruppo PD, contribuendo, così, a dare massima diffusione, agli appelli e alle iniziative finalizzate ad ottenere un provvedimento di regolarizzazione dei migranti attualmente soggiornanti in territorio italiano in condizione d’irregolarità originaria o sopravvenuta.”