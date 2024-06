Cifarelli (PD): tutelare la Biblioteca Comunale per l’Infanzia di Potenza

“La Biblioteca Comunale per l’Infanzia del capoluogo di regione è un presidio culturale che va tutelato.” E’ quanto dichiara il Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli in una nota che così prosegue: “La sua possibile chiusura a seguito del pensionamento dello storico e encomiabile dott. Mancuso, rappresenterebbe l’ennesima sconfitta del sindaco Guarente e della guida leghista della città. Ma sarebbe innanzitutto una sconfitta per tutta la città. Dopo le battaglie e le ferite ancora vive che riguardano la biblioteca Provinciale Tommaso Stigliani di Matera, la Basilicata non può assolutamente permettersi di fare a meno di un luogo di cultura in seno al capoluogo di regione, continua l’esponente del Partito Democratico. Al sonnolento Presidente Bardi, alle prese solo con beghe politiche o a svendere ogni nostro asset economico, occorre far comprendere che la nostra regione ha modo di sopravvivere solo attraverso il bene comune che consiste anche nei presidi culturali. Ed è per questo che come Partito Democratico presenteremo, subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio regionale, una proposta di legge che tuteli e promuova la lettura e le biblioteche.

Quando l’intera Basilicata si è unita al sostegno di Matera Capitale Europea della Cultura ha saputo dimostrare al mondo quanto la cultura sia un volano di sviluppo: valori che il Presidente Bardi e la classe dirigente di centrodestra della nostra regione hanno svilito e mortificato.”

“Sulle biblioteche di Basilicata -conclude Cifarelli- occorrerà sviluppare un approfondito ragionamento che necessariamente dovrà culminare con una legge regionale che dovrà sostenere questi importanti beni comuni, che dovrà tener conto delle giuste competenze e della complessità delle figure professionali necessarie alla loro gestione.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.