Cifarelli (PD): TG3 Basilicata, servizio pubblico squilibrato

“Anche oggi ad ora di pranzo il TG3 Basilicata ci ha proposto una edizione del telegiornale a favore del centrodestra: con assenza assoluta di equilibrio nella stessa edizione è stato consentito nell’ordine al Sindaco di Potenza, all’Assessore Casino, all’Assessore Galella, un comunicato dell’Assessore Latronico nonché un servizio sul Sen. Rosa di occupare lo spazio di informazione pubblica, come se non esistesse altro lasciando all’opposizione la testimonianza” Lo dichiara il Consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli con una nota in cui aggiunge che “Questo approccio squilibrato della TGR Basilicata non è giusto e non è rispettoso dei capisaldi della democrazia e del pluralismo della informazione pubblica a memoria nella lunga storia di governo del centrosinistra non ricordo, in una delicata fase pre elettorale uno sbilanciamento così marcato. Vorrei evitare la contestazione formale agli organismi di garanzia competenti e richiedere maggiore equilibrio e rispetto della parità di opportunità.

La Basilicata ha bisogno di un servizio pubblico che specie a ridosso della campagna elettorale sappia essere imparziale e raccontare la realtà lucana non le favole di fine legislatura, senza menzionare vicende gravissime che riguardano il Presidente della Regione con citazioni a giudizio in procedimenti dalla Corte dei Conti per danno erariale, riferito in sedi di inaugurazione dell’anno giudiziario da parte del procuratore della corte , denunciato dalla opposizione e neanche menzionato. Confidando nella imparzialità e professionalità della redazione lucana della TGR e del suo caporedattore, si saprà porre argine e riequilibrare il rapporto tra maggioranza e opposizione, nel rispetto delle prerogative del servizio pubblico e della imparzialità. E’ cardine della nostra Democrazia.”

