Cifarelli (PD): sui Parchi naturali tante parole e pochi fatti

“La retorica sull’importanza dei Parchi naturali in Basilicata ha toccato il suo ennesimo e stucchevole apice, in quanto dinanzi all’evidente stato di dimenticanza nel quale sopravvivono, il Governo regionale, in un recente incontro, ha fatto sfoggio del suo tradizionale agire politico, improntato a una vana e artificiosa ricerca dell’effetto con manifestazioni di ostentata adesione ai più banali luoghi comuni.” E’ quanto afferma il Consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli in una nota in cui aggiunge: “Infatti, dopo quattro anni di amministrazione Bardi, dinanzi alla presenza dei rappresentanti degli enti gestori dei Parchi nazionali (Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale dell’Appennino lucano, Val d’Agri Lagonegrese) e dei Parchi regionali (Parco naturale regionale del Vulture, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane), si è proceduto al rituale “cahiers de doleances” di fronte al quale l’Assessore Regionale all’Ambiente ha promesso impegno e soluzioni salvifiche.”

“Tra i presenti, – prosegue l’esponente Dem – troviamo anche i rappresentanti del Parco naturale regionale del Vulture che da mesi si trova al centro di una intricata e pasticciata vicenda politico-giudiziaria, arricchita dall’ennesima bocciatura subìta dalla Regione Basilicata, allorquando il Consiglio di Stato, qualche giorno fa, ha di fatto, confermato la sentenza del TAR Basilicata che aveva annullato la nomina del Sindaco di San Fele a Presidente del Parco. Pertanto, da un lato ascoltiamo proclami e parole sulla Basilicata “terra dei Parchi” e dall’altro ci troviamo di fronte ad un sistema Parchi/Basilicata che si regge solo ed esclusivamente grazie all’impegno del personale tecnico/amministrativo e dirigenziale laddove presente e, nel caso del Parco Naturale del Vulture, l’ente viene considerato come merce di scambio a favore della carriera politica di qualcuno, con la naturale conseguenza che la comunità del Vulture non si vede riconosciuto il sacrosanto diritto alla piena operatività del Parco che potrebbe invece rappresentare un eccezionale vòlano di sviluppo per quell’area territoriale e per la Basilicata nel suo complesso. A questo proposito, ho scritto una nota al dormiente Presidente Cicala per sollecitare, alla luce dei pronunciamenti di Tar e Consiglio di Stato, una sua determinazione sulla vicenda.”

“Insomma, – conclude il Consigliere Cifarelli – ci troviamo al cospetto del più classico degli atteggiamenti del “ fai come dico io, ma non fare quello che faccio io “ con le relative ricette risolutive sullo spopolamento, le infrastrutture, le crisi e tutto il corredo di banalità propinate da un classe di governo evidentemente inconcludente.”

Il riferimento e all’incontro svoltosi l’altro ieri in cui l’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, con il dirigente generale Roberto Tricomi, i tecnici e i funzionari della Direzione generale dell’Ambiente e della Direzione generale dell’Agricoltura ha riunito a Potenza i rappresentanti degli enti gestori dei Parchi nazionali (Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale dell’Appennino lucano, Val d’Agri Lagonegrese) e dei Parchi regionali (Parco naturale regionale del Vulture, Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane), così come riportato nella nota che segue: “Abbiamo ritenuto utile convocare i rappresentanti dei Parchi, sia nazionali che regionali, per fare il punto -scrive Latronico- sulle diverse problematiche che essi affrontano quotidianamente. I Parchi sono una risorsa straordinaria, ma ovviamente hanno anche una serie di problematiche organizzative, di personale, di pianificazione. Costruire una rete dei Parchi, per condividere e coordinare le azioni di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio, oltre che per scambiarsi buone pratiche, è una cosa utile. Dobbiamo lavorare insieme, la Basilicata è la regione dei Parchi, lo deve essere anche in un dialogo permanente fra gli attori, gli amministratori, gli organi tecnici. Al centro dell’incontro i temi relativi alla pianificazione degli enti di gestione, che sono impegnati in questa fase ad aggiornare o a completare i Piani per la gestione del territorio e i Regolamenti che disciplinano le attività consentite entro il territorio del Parco, alla situazione del personale, ai Piani di controllo dei cinghiali e allo stato di attuazione del Programma INGREENPAF, che finanzia diverse iniziative per favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico regionale. Nel corso dell’incontro sono state illustrate in particolare le iniziative che gli uffici competenti dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato alle Politiche agricole, alimentari e forestali stanno mettendo in atto, in stretta collaborazione con gli enti di gestione dei Parchi e con le amministrazioni locali interessate, per rafforzare le attività di selecontrollo degli ungulati. Analoga attenzione viene riservata al tema dello snellimento e del completamento delle procedure amministrative, relative soprattutto ad autorizzazioni di vario genere, che hanno fatto registrare nell’ultimo periodo una decisa accelerazione. Si è discusso infine del rafforzamento degli organici degli enti di gestione dei Parchi, che sono attualmente insufficienti. Nuovi incontri, a partire dalla verifica del Piano di gestione dei cinghiali, si svolgeranno nelle prossime settimane.” “Siamo alla vigilia di una fase di programmazione significativa – ha aggiunto Latronico -, ed è necessario anche far partire dal basso proposte e indicazioni, oltre che le azioni di promozione che stiamo portando avanti. Abbiamo presentato la Basilicata alle grandi fiere internazionali come la regione dei Parchi, ci sono problematiche come quella dei cinghiali, che dobbiamo affrontare insieme, ci sono problematiche turistiche e azioni di promozione da sostenere e promuovere. I Parchi in Basilicata occupano circa 400 mila ettari, sono un patrimonio di grandissimo valore sia ambientale che turistico. E quindi bisogna organizzare la rete che è un attrattore naturale di prima grandezza su cui la Basilicata intende scommettere. Il governo Bardi intende rafforzare le azioni che hanno avuto la forza di raggiungere obiettivi significativi”.